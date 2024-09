Journée internationale de la paix : l’ICESCO appelle à fédérer les efforts pour promouvoir la culture de la paix

vendredi, 20 septembre, 2024 à 14:02

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a appelé, vendredi, la communauté internationale à adopter des stratégies innovantes et à fédérer les efforts pour promouvoir la culture de la paix.

Dans un communiqué à l’occasion de la Journée internationale de la paix (21 septembre), placée cette année sous le thème “Faisons germer une culture de paix”, l’ICESCO plaide pour des efforts mieux coordonnés pour orienter, cultiver et promouvoir la culture de la paix afin de rendre les sociétés plus résilientes et plus prospères face aux défis croissants à la paix et à la sécurité, ainsi qu’aux crises environnementales, économiques et sociales qui affectent un certain nombre de pays à travers le monde.

À cette occasion, l’ICESCO rappelle son engagement à promouvoir les normes et principes humanitaires pendant les guerres et les conflits afin de mieux protéger les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, et de leur apporter toutes les formes de soutien matériel et moral.

L’Organisation réaffirme, de même, son engagement à promouvoir les valeurs de la paix, de la tolérance et du dialogue civilisationnel à travers son approche “Paix 360°”, qui prend en compte tous les facteurs liés au développement pour formuler une approche globale de la construction de la paix.

Cette approche repose sur la mise en œuvre de divers programmes qui mobilisent les décideurs politiques, les leaders inspirants, les femmes et les jeunes de la société civile, sur la base d’une approche multidisciplinaire mettant l’accent sur les dimensions culturelles, économiques, psychologiques, sociales, éducatives et religieuses, ainsi que sur l’intégration de l’intelligence artificielle et des technologies modernes, poursuit le communiqué.

Dans le but de construire des sociétés saines et résilientes, l’ICESCO s’engage à poursuivre ses efforts dans le domaine de la paix et de la sécurité et renouvelle sa volonté de travailler avec tous pour construire des partenariats solides dans la défense de la paix et de la stabilité, grâce à la synergie et à la coordination des efforts consentis à cet égard.