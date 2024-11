Khouribga : Le Forum de la Culture arabe clôture ses activités par un hommage appuyé à l’écrivaine Khnata Bennouna

dimanche, 10 novembre, 2024 à 18:45

Khouribga – Le 8ème Forum de la Culture arabe a clos, samedi soir, ses activités, en rendant un hommage appuyé à l’écrivaine marocaine khnata Bennouna, figure illustre des mondes littéraire et culturel.

Cette cérémonie a connu la participation d’une belle brochette de penseurs et d’universitaires marocains et étrangers de divers horizons qui ont, tour à tour, mis en avant le parcours littéraire exceptionnel de l’écrivaine connue et reconnue pour l’abondance de ses contributions littéraires ayant marqué de leur empreinte la culture marocaine.

Au cours de cette cérémonie, un autre vibrant hommage a été réservé à l’ambassadrice du Royaume Hachémite de Jordanie au Maroc, Mme Jumana Souleiman Ali Ghneimat et à la directrice des Archives Royales, Mme Bahija Simou en reconnaissance de leurs contributions distinguées dans leurs domaines respectifs.

Intervenant à cette occasion, la Présidente du Forum Horizons pour la Culture et le Développement, Yasmine El Haj a mis en avant le parcours distingué des femmes honorées et leur rôle dans le rayonnement de la culture et du renforcement de l’identité nationale et arabe, indiquant que le Forum a pour but de renforcer les relations culturelles entre pays en plus de créer des ponts de communication entre penseurs marocains et étrangers.

De son côté, Mme Khnata Bennouna a exprimé sa fierté de l’hommage qui lui a été rendu par le Forum, soulignant qu’elle a œuvré tout au long de sa carrière d’écrivaine à promouvoir le rayonnement de la culture marocaine.

Organisé par le Forum Horizons de la culture et du développement en célébration du 49è anniversaire de la Marche Verte, le Forum de la culture arabe a connu l’organisation d’une série d’activités culturelle qui font la part belle aux cultures marocaine et arabe, dont des séminaires et des rencontres scientifiques, une exposition d’art plastique, outre la projection d’une belle affiche de films marocains.

Le programme a connu l’organisation de soirées poétiques, le verbe et la plume n’étant pas en reste, avec la participation de poètes de renommée.

Point d’orgue de cette manifestation organisée sous le thème “Le rôle du développement culturel dans le renforcement de l’identité nationale: la créativité féminine comme modèle” : l’organisation d’un master class et d’une excursion au profit des participants qui ont été conviés à découvrir la beauté enchanteresse de la région Béni Mellal-Khénifra.

Cette manifestation qui a tenu en haleine les participants quatre jours durant est organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Département Culture, du Conseil communal de Khouribga, et en collaboration avec la préfecture de Khouribga, les Directions régionale et provinciale (Khouribga) de la Culture, le Groupe OCP, le Conseil de la région Beni Mellal-Khénifra, la médiathèque de Khouribga et d’autres partenaires.