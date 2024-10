L’AG de la FANA adopte des recommandations pour développer la coopération médiatique

mardi, 29 octobre, 2024 à 12:54

Koweït – La 51ème Assemblée générale de la Fédération des agences de presse arabes (FANA) a adopté, lundi aux termes de ses travaux abrités par l’agence de presse de Koweït (KUNA), des recommandations et des décisions visant à développer la coopération entre médias arabes et à dynamiser les mécanismes d’action conjointe.

L’AG de la FANA a été l’occasion d’aborder des propositions portant sur la création d’un bulletin spécial dédié à l’éducation médiatique de l’enfant et un autre sur le journalisme d’intelligence artificielle, en plus d’examiner l’idée d’un observatoire de KUNA pour la vérification des informations et la réponse aux rumeurs.

Concernant le bulletin économique commun (unité de collecte d’informations économiques) pour 2024, les participants à cette rencontre ont décidé de poursuivre le travail sur le dossier économique pour une nouvelle période en 2025.

L’Assemblée générale a pris connaissance des résultats de l’atelier de rédaction d’articles dans les médias économiques et son importance dans le développement des cadres des agences de presse arabes, tout en appelant à la participation du personnel des agences aux séminaires et ateliers annuels organisés par le secrétariat général.

L’Assemblée a également approuvé la publication par le secrétariat général de la FANA, début 2025, d’un bulletin environnemental conformément aux conditions et normes en vigueur.

Par ailleurs, l’AG de la FANA souligne la nécessité d’organiser un séminaire sur le marketing et les relations publiques et internationales afin de renforcer les liens entre les agences de presse arabes et celles internationales.

L’Assemblée générale a également examiné un rapport sur l’organisation par le secrétariat général d’une formation spécialisée pour améliorer les compétences des journalistes arabes en matière de développement durable, en conformité avec les décisions du Conseil des ministres arabes de l’information.