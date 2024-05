L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe à la 29ème édition du SIEL avec un pavillon intitulé “Le dôme du Rocher”

jeudi, 9 mai, 2024 à 13:08

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), avec un pavillon intitulé “Le dôme du Rocher”, et ce en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

S’étalant sur une superficie de 90 m², avec une architecture combinant cachet authentique marocain et style palestinien, inspiré des monuments de la mosquée Al-Aqsa, notamment “Le dôme du Rocher”, ce pavillon se veut un espace intégré et intelligent pour accueillir enfants et adultes, souligne l’Agence dans un communiqué.

Le pavillon est réparti en un espace dédié aux enfants, proposant des activités du “Club enfants pour Al-Qods” et un espace spécial consacré au “Centre de recherche et d’études Bayt Al Maqdis”, exposant les publications de l’Agence (ouvrages et périodiques…), outre un espace de solidarité ouvert au public pour faire un don aux frères palestiniens, sous le signe “Avec eux dans les temps de crise comme dans les temps prospères”.

Ainsi, l’espace d’enfance offre aux enfants marocains la possibilité de communiquer avec leurs pairs palestiniens, à travers des cartes de vœux que l’Agence met à leur disposition, comprenant des expressions de solidarité et de sympathie, qu’elle remettra ensuite à plusieurs écoles palestiniennes, dans le cadre d’une opération de solidarité symbolique, fait savoir la même source.

Quant à l’espace du “Centre de recherche et d’études Bayt Al Maqdis”, il expose le bilan des publications de l’Agence au titre de l’année en cours et supervise le programme intellectuel et culturel de la participation de l’Agence au SIEL, qui se démarque cette année par l’organisation d’une cérémonie de remise des prix de la 5ème édition du concours “Les couleurs d’Al Qods” au profit des écoliers marocains et palestiniens, et ce le 16 mai en collaboration avec l’Académie de l’Education et la Formation de la région Fès-Meknès.

Le pavillon “Le dôme du Rocher” accueillera également des élèves maqdessis accompagnés de leurs encadrants, en visite au Royaume du 13 au 16 mai, à l’initiative du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS).

Le Pavillon est doté d’un grand écran pour projeter des films et documentaires afin de présenter aux visiteurs les différents projets et programmes menés par l’Agence à la ville d’Al Qods, conclut le communiqué.