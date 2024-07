L’Agence Bayt Mal Al-Qods publie un livre sur les efforts du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour soutenir la cause palestinienne

lundi, 29 juillet, 2024 à 16:38

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a publié un livre écrit par le directeur chargé de sa gestion, Mohamed Salem Cherkaoui, intitulé “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods : l’immense responsabilité”, à l’occasion du 25è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans une note de présentation reçue par la MAP, il est indiqué que cet ouvrage, publié par le Centre de recherche et d’études “Bayt Al-Maqdis” en 2024, compte 167 pages de format moyen et “rassemble des données utiles et un récit historique pertinent sur les efforts du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi, pour soutenir la cause palestinienne et défendre la Ville Sainte, à travers la conjonction des voies politique et diplomatique ainsi que celle humanitaire et du terrain”.

Cet ouvrage est divisé en sept chapitres et une annexe documentaire spéciale sur la présence de l’agence dans les discours et messages de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les rapports du Comité Al-Qods présidé par le Souverain aux sommets islamiques, ainsi que les projets et programmes mis en œuvre à Al-Qods entre 2000 et 2022.

Dans l’introduction du livre, M. Salem Cherkaoui a souligné que la présidence du Comité Al-Qods confiée à Sa Majesté le Roi “est un hommage symbolique au lien qu’entretiennent les Marocains avec Al-Qods et la Palestine, et une reconnaissance de l’histoire honorable de la nation marocaine.”

“Les Marocains de Bayt Al-Maqdis sont d’abord des Palestiniens, fidèles à cette terre qui les a accueillis en tant que savants, pèlerins et étudiants. En ce qui concerne les Marocains des générations de l’indépendance, de la victorieuse Marche Verte et de la nouvelle ère, ils continuent d’adhérer fidèlement aux valeurs de solidarité sincère et renouvelée envers nos frères en Palestine”, a-t-il noté.

En outre, Sa Majesté le Roi s’efforce de traduire cette “immense responsabilité” par des initiatives de qualité, tant sur le plan politique et diplomatique, grâce aux rôles appréciés de la diplomatie marocaine pour soutenir la position palestinienne sur toutes les scènes, que sur le plan social et sur le terrain, par la supervision directe du travail de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al Qods, assurée par le Souverain, a précisé l’auteur du livre.

Le travail du comité repose sur une approche réaliste combinant deux voies complémentaires : la voie politique, basée sur les efforts de la diplomatie marocaine, et la voie sur le terrain à travers les rôles de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a-t-il poursuivi.

Ces deux voies se rejoignent pour réaliser la volonté royale sincère d’accroître l’espoir chez les générations de Palestiniens pour un avenir meilleur, par un plaidoyer politique et juridique clair et constructif, parallèlement aux efforts pour stabiliser la population sur sa terre, a conclu M. Cherkaoui.

