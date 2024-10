L’AMMA organise une manifestation musico-culturelle inédite, le 26 octobre à Casablanca

mardi, 15 octobre, 2024 à 12:05

Casablanca – L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise, le 26 octobre courant à l’Ex Cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca, une manifestation musico-culturelle inédite placée sous le thème “La Synergie Nouvelle dans la Musique Andalouse Marocaine”.

Ce concert, qui s’inscrit dans la continuité de la mission de l’association de promouvoir le patrimoine musical marocain, est organisé sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et avec le soutien de la Loterie Nationale, selon un communiqué de l’AMMA.

Ainsi, le paysage musical marocain s’apprête à accueillir un événement exceptionnel qui promet de marquer les esprits et de célébrer la richesse culturelle de la musique marocaine. Le maître incontesté de la musique andalouse, Mohamed Briouel, s’associe à la jeune virtuose artiste, Sanaa Marahati, pour offrir une œuvre musicale qui conjugue tradition et innovation.

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse, en tant qu’acteur principale dans la promotion du patrimoine musico-culturel marocain, s’engage à promouvoir la richesse de ce patrimoine tout en favorisant la créativité et les nouvelles œuvres. Ce concert s’inscrit dans une série d’initiatives que l’AMMA met en place pour valoriser la musique marocaine et en faire un vecteur d’échange culturel entre les différentes générations.

Cette rencontre artistique sans précédent entre deux générations symbolise l’essence même de la synergie nouvelle que connaît la musique marocaine aujourd’hui. La figure artistique légendaire Mohamed Briouel, dont la maîtrise de l’école musicale traditionnelle est reconnue à l’échelle internationale, se marie harmonieusement avec la voix divine et les interprétations créatives de Sanaa Marahati.

Cette collaboration se veut une célébration des richesses et nuances de la musique andalouse, du melhoun, du chgouri et d’autres styles musicaux marocains intégrant des éléments classiques et contemporains pour offrir un spectacle à la fois authentique et original. Le duo a su réinventer les sonorités traditionnelles en ajoutant une touche de modernité, tout en respectant les racines historiques de cette musique.

“Travailler aux côtés d’un maître tel que Mohamed Briouel est un immense honneur. Cette collaboration est une chance de présenter notre musique marocaine sous un nouveau jour et de partager notre passion avec le monde”, confie Sanaa Marahati, cité par la même source.

« La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture », a déclaré pour sa part la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN)

« Nous sommes passionnément engagés à préserver et promouvoir la musique marocaine, symbole de notre riche héritage culturel. Cet événement est une magnifique occasion de célébrer notre tradition tout en ouvrant la porte à de nouvelles créations qui continueront à inspirer les générations futures », assure, de son côté, Fatima Mabchour, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.