L’artisanat marocain s’offre une belle vitrine au salon “Maison et Objet” de Paris

vendredi, 6 septembre, 2024 à 15:33

Paris – L’artisanat marocain brille avec ses différentes facettes au salon professionnel international “Maison et Objet” qui se tient au Parc des expositions de Villepinte, en région parisienne.

Bien visible au cœur du Salon sur une superficie de 180 m², le pavillon marocain inauguré, vendredi, par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, rassemble les dernières créations d’artisans nationaux, y compris des produits de design d’intérieur, de poterie et de céramique, des tapis, du zellige et des accessoires de décoration maison.

“Il est extrêmement important pour le Maroc d’être présent à cet événement qui est l’un des plus grands salons d’aménagement d’intérieur et de l’objet”, a affirmé Mme Ammor dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée en présence notamment de Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan qui organise la participation nationale, en plus de responsables du salon.

Pour la ministre, la participation du Maroc, qui n’est pas la première à ce salon international, est “une occasion pour nous de pouvoir donner l’opportunité aux artisans et aux entreprises du secteur de présenter leurs créations”.

“Aujourd’hui, il y a vraiment une demande croissante sur l’artisanat marocain”, a-t-elle relevé, se félicitant de voir les créateurs marocains en train de donner le meilleur d’eux-mêmes pour présenter une offre à la hauteur de cette demande.

Mme Ammor a souligné, à cet égard, que ce type de salon permet de les mettre en contact avec des acheteurs de renom dans la perspective d’augmenter les exportations de l’artisanat marocain qui se chiffrent à plus d’un milliard de dirhams depuis 2 ans.

D’où l’importance pour la ministre d’être présent aux salons internationaux, et plus particulièrement “Maison et Objet” qui se tient en France, “un pays très important pour la promotion de l’artisanat marocain, d’autant plus que c’est le deuxième pays importateur d’artisanat après les Etats-Unis”.

Abondant dans le même sens, le DG de la Maison de l’Artisan s’est dit fier de la présence de l’artisanat marocain dans ce rendez-vous important du calendrier mondial des salons.

M. Sadik évoque déjà “le succès” de la participation marocaine au vu du nombre des visiteurs, essentiellement des professionnels, acheteurs potentiels, designers et architectes, qui affluent sur le stand national, intéressés par l’offre des entreprises et coopératives marocaines, présentant des produits 100% faits main, de plusieurs régions du Maroc, Marrakech, Fès, Essaouira, Tanger.

“Cette participation s’inscrit directement dans notre stratégie de promotion de l’artisanat marocain. Aujourd’hui nous dépassons un milliard d’exportations de produits de l’artisanat sans compter les achats de touristes qui visitent le Maroc. Cela confirme de plus en plus l’appétence de la clientèle nationale et internationale pour nos produits”, a-t-il dit.

Il a fallu à son équipe plusieurs mois de préparation pour assurer cette présence au Salon “Maison et Objet”, entre conception d’un pavillon marocain invitant au voyage et sélection des exposants et des produits de manière à ce que l’offre soit “en phase avec la tendance”.

Pour la Maison de l’Artisan, le Salon “Maison et Objet” représente une plateforme B to B idéale pour les professionnels qui souhaitent s’approvisionner en produits de l’artisanat.

L’institution qui a convié huit exposants à présenter sur son stand une offre nationale aussi riche que diversifiée à l’image du secteur, table sur la participation marocaine à cet événement d’envergure internationale pour permettre aux entreprises d’artisanat marocain d'”entrer en contact avec les acteurs les plus importants de l’écosystème de la communauté du design et de la décoration”.

Approchés par la MAP, des exposants, dont certains participent pour la première fois à un salon international, ont salué cette initiative qui leur permet d’avoir de la visibilité et l’opportunité de remplir leurs carnets de commandes.

“Nous visons à aider les entreprises marocaines à franchir la porte, et à créer plus de visibilité pour les produits handmade (#Moroccohandmade), augmentant ainsi leur part de marché au niveau international, en particulier l’arène européenne et française”, assure la Maison de l’Artisan en présentation du pavillon marocain.

L’institution qui relève du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a pour mission en effet d’accompagner les producteurs et les marques de l’artisanat marocain à se promouvoir et à se développer sur les marchés étrangers.

Elle accorde une importance particulière à l’accès au marché pour les opérateurs de l’artisanat marocain en concevant des stratégies de conquête pour se distinguer parmi les plus grandes marques du monde, en collaborant en permanence avec les acheteurs clés et en les faisant progresser dans les cycles de vente.

Organisé deux fois par an, le Salon “Maison et Objet” est un rendez-vous incontournable de la filière déco-design, rassemblant tous les acteurs de l’art de vivre – marques, créateurs, artisans d’art, experts de la maison.

Plus de 2.300 exposants issus de 147 Pays prennent part à cet événement, selon les organisateurs.

S’étendant sur 120.000 m², le salon s’articule autour de deux univers : “Maison” avec quatre espaces dédiés à la décoration, aux objets du monde et à une sélection de mobilier de luxe, et “Objet” divisé en sept espaces comprenant notamment les spécialités de la cuisine, un espace enfant et une zone regroupant les accessoires de mode.

En plus de sa composante physique, Maison et Objet déploie également une plateforme électronique MOM (Maison & Objet & More) au profit des professionnels de la décoration, du design ou de l’art de vivre. Cette plateforme B2B référence plus de 3.000 marques.

En 2023, le salon a accueilli 67.429 visiteurs dont 47% internationaux.