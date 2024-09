L’Association marocaine de la musique andalouse inaugure vendredi à Casablanca sa saison culturelle

lundi, 9 septembre, 2024 à 16:47

Rabat – L’Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) organise, vendredi au Palais du Méchouar de Casablanca, un concert inaugural de sa saison culturelle 2024-2025.

Organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Casablanca Events et Animation et la marque territoriale “Wecasablanca”, et avec le soutien de la Loterie nationale, cette manifestation musico-culturelle promet d’être une célébration immersive du patrimoine musical traditionnel marocain, indique l’AMMA dans un communiqué.

Cet événement, placé sous le thème “Le patrimoine musical marocain : odyssée des influences régionales au cœur de la richesse culturelle marocaine”, mettra en vedette le prestigieux orchestre andalou de Fès, dirigé par le grand maître Mohamed Briouel, accompagné de la talentueuse chanteuse et chercheuse Majda El Yahyaoui et de la prodigieuse Chaimae Imrane, ajoute la même source.

Le programme inclura également des morceaux de musique andalouse, du Melhoun, des chansons du répertoire marocain du Nord et du Samaa, offrant ainsi un voyage musical au cœur de la richesse culturelle marocaine, souligne-t-on, relevant que les convives de l’AMMA seront immergés dans une expérience musicale vibrante, explorant les rythmes et les couleurs de la culture marocaine à travers ses racines et ses dérivées.

“En lançant cette nouvelle saison culturelle, nous réaffirmons notre engagement envers la préservation et la célébration du patrimoine musical marocain”, a indiqué la présidente et fondatrice de l’AMMA, Fatima Mabchour, ajoutant que “notre objectif est de faire rayonner la richesse de notre musique traditionnelle sur la scène nationale et internationale à travers des expériences artistiques qui reflètent la grandeur et l’unicité de la culture marocaine”, poursuit le communiqué.

Depuis sa création, l’AMMA s’est engagée à préserver et à promouvoir le patrimoine musical marocain à travers des initiatives culturelles qui célèbrent son authenticité et sa diversité. Malgré son jeune âge, l’AMMA a su dynamiser la scène musico-culturelle casablancaise en organisant des événements exceptionnels avec des artistes nationaux et internationaux, contribuant ainsi à la découverte et à l’exportation de la musique marocaine comme ambassadeur universel de la culture marocaine.

“La Loterie nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture”, a indiqué, pour sa part, la Société de gestion de la loterie nationale (SGLN), selon le communiqué.