Les festivals internationaux comme Mawazine, un levier au service de la diversité culturelle (Gregory Porter)

vendredi, 28 juin, 2024 à 13:18

Rabat – Les festivals internationaux à l’instar de Mawazine constituent un levier essentiel pour promouvoir la diversité culturelle, a affirmé le chanteur américain Gregory Porter, estimant que ces événements offrent une plateforme unique où les traditions musicales et les expressions artistiques “peuvent se croiser et s’entremêler”.

Approché par la MAP à l’occasion de la 19ème édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, Gregory Porter, qui est également acteur, a mis en exergue l’importance de favoriser le dialogue interculturel à travers l’art afin de permettre à tous de découvrir et d’apprécier des formes d’art qui transcendent les frontières nationales. Le chanteur américain a aussi expliqué que ces manifestations contribuent à renforcer les liens entre les peuples et à promouvoir une compréhension mutuelle, qui s’avère essentielle pour cultiver un monde plus inclusif.

“Je crois fermement en la puissance transformatrice de la musique pour rassembler les cultures et encourager une appréciation mutuelle”, a affirmé l’artiste américain, notant que son objectif, à travers ses compositions, consiste à transmettre un message d’amour et l’idée que chacun, indépendamment de sa situation économique ou de son apparence, a une valeur unique.

Auteur-compositeur, chanteur et acteur américain, Gregory Porter est influencé par la musique soul de Marvin Gaye et par le jazz de Nat King Cole. En 2010, il sort son premier album, intitulé Water. Celui-ci reçoit d’excellentes critiques.

En 2013, le chanteur sort son troisième album intitulé Liquid Spirit qui lui confirme son succès aux États-Unis et en Europe. L’album remporte même le Grammy Award du meilleur album de jazz vocal. Gregory Porter est, par ailleurs, un acteur de théâtre. Il s’est notamment illustré à Broadway, dans la comédie musicale It Ain’t Nothin’ But the Blues.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) offre une programmation riche réunissant les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, et faisant de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.