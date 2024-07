Les Forces Armées Royales organisent le 1er Festival International de la Musique Militaire

lundi, 22 juillet, 2024 à 13:50

L’Agence Bayt Mal Al-Qods a plaidé, lundi à Astana, pour le renforcement de la coopération entre les agences de l’ONU et les instances de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dans leurs domaines de compétences respectifs, afin d’accompagner les mutations majeures et accélérées que connait le monde sur tous les plans, y compris les transformations démographiques, épidémiologiques, climatiques et environnementales.