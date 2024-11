Les oasis de Tafilalet, des modèles de gestion des ressources en eau à travers l’histoire (Mme Bahija Simou)

samedi, 23 novembre, 2024 à 20:41

Rissani – Les oasis de la région de Tafilalet ont constitué, à travers l’histoire, des modèles de gestion des ressources en eau, a indiqué samedi à Rissani (province d’Errachidia), la directrice des Archives Royales, Mme Bahija Simou.

S’exprimant à l’occasion d’une séance scientifique organisée dans le cadre de la 27ème édition de l’Université Moulay Ali Chérif qui se tient à Rissani les 22 et 23 novembre, Mme Simou a indiqué que la région de Tafilalet a su développer d’importantes techniques et traditions inhérentes à l’eau et a réalisé des acquis en matière de gestion, de préservation et de rationalisation de l’utilisation de l’eau notamment sous le règne de la Dynastie Alaouite.

Elle a, par ailleurs, relevé que cette édition de l’Université Moulay Ali Cherif a opté pour un thème qui est en phase avec les Hautes Orientations Royales contenues dans le discours Royal adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône qui constitue une feuille de route essentielle pour résoudre la problématique de l’eau.

Pour sa part, Hassana Kajji, doyenne de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de Settat, a mis l’accent sur l’arsenal juridique qui aborde la thématique de l’eau notamment la constitution de 2011 qui a érigé l’accès à l’eau en un droit fondamental et la loi 10.95 qui prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la généralisation de l’accès à l’eau.

Elle a de même mis l’accent sur les efforts internationaux menés par le Royaume et son engagement constant en faveur de la préservation de l’eau et de l’environnement notamment l’organisation de la 7ème Conférence des Parties à la Convention sur les Changements Climatiques (COP7) ainsi que la 22ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP 22), tenues à Marrakech en 2001 et en 2016 ainsi que l’adoption de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.

Mme Kajji, a dans ce sens, plaidé en faveur d’un engagement efficient de toutes les parties prenantes en vue d’assurer une meilleure gestion des ressources hydriques et d’explorer des techniques innovantes à travers l’action des chercheures, ainsi que l’implication des acteurs économiques, de la société civile et des médias.

D’autres intervenants ont mis en lumière les différentes facettes de la gestion des ressources hydriques à travers l’histoire, et les dimensions socioculturelles et économiques de cette substance vitale dans sa relation avec l’homme.

Ils ont également appelé à tirer profit des différents textes juridiques pour une meilleure réflexion sur la question de l’eau notamment les documents officiels, les références arabes et internationaux ainsi que les textes contenus dans le Bulletin officiel du Royaume.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 27ème édition de l’Université Moulay Ali Chérif organisé sous le thème ” La gestion de l’eau à l’ère de l’Etat Alaouite chérifien”, réunit une constellation d’universitaires, de chercheurs, d’élus et de plusieurs personnalités du monde de la culture et de la pensée.

Ce rendez-vous culturel de deux jours se tient dans le cadre des efforts du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en termes d’accompagnement des programmes de développement inclusif et durable et de son implication efficiente dans les différentes initiatives citoyennes.

Les travaux de l’Université Moulay Ali Chérif, lancée en 1989 conformément aux Hautes Directives de feu SM Hassan II, s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des efforts académiques et universitaires visant à mettre en valeur la richesse et la diversité de l’histoire du Maroc et à contribuer à la mise en valeur des rôles des Rois Alaouites dans l’établissement et le renforcement des piliers de l’État marocain moderne.