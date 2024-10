Lever de rideau sur la 4è édition du festival international des arts plastiques à Tétouan

samedi, 5 octobre, 2024 à 13:29

Le rôle fondamental du corps enseignant au sein du système éducatif lui impose de s’adapter aux mutations sociétales et culturelles et au développement scientifique accéléré, a indiqué, samedi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.