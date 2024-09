L’ICESCO lance le concours “Villes de poèmes” pour célébrer les capitales de la culture dans le monde islamique

lundi, 2 septembre, 2024 à 23:43

Rabat – L’’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé, lundi, le lancement de son concours annuel de poésie “Villes de poèmes” dans le cadre de son programme “Capitales de la culture dans le monde islamique”, qui célèbre cette année trois villes : Marrakech, Benghazi à l’Etat de Libye, et Choucha en République d’Azerbaïdjan.

“Le concours vise à revitaliser et à renforcer la relation entre la poésie et le lieu, une relation ancienne qui a inspiré de nombreux poètes à composer des recueils de poèmes mémorables dans le domaine de la poésie arabe et humaine”, indique l’ICESCO dans un communiqué.

Il vise également à documenter poétiquement et esthétiquement l’histoire et la géographie des villes, à honorer les symboles et les civilisations qui marquent les capitales de la culture dans le monde islamique à travers la poésie, à enrichir le corpus poétique dans le monde islamique et à contribuer au mouvement littéraire et poétique.

Les poèmes participant au concours seront évalués par un comité spécialisé de l’ICESCO et d’éminents poètes, qui sélectionneront trois lauréats de chaque ville célébrée comme capitale de la culture dans le monde islamique, poursuit la même source.

Ainsi, le premier lauréat recevra 2.000 dollars, le deuxième 1.500 dollars et le troisième 1.000 dollars, en plus d’un certificat d’appréciation, précise le communiqué, soulignant que l’ICESCO publiera un recueil des poèmes primés et distingués ayant participé au concours.

Pour participer à ce concours, le poème doit être en arabe classique ou en azerbaïdjanais et doit respecter la métrique poétique, libre ou rimé, indique le communiqué, ajoutant que le poème azerbaïdjanais doit respecter la métrique énonciatif ou prosodique.

Le poème doit également s’inspirer des valeurs, de l’esthétique, de l’histoire, de la géographie, du génie du lieu et de la biographie de la ville qui fait l’objet du poème. Il ne doit pas dépasser trente vers ou lignes de poésie.

L’ICESCO invite tous les poètes de tous les âges à participer au concours en envoyant leurs candidatures au lien suivant : https://icesco.org/9k90 , au plus tard le 31 décembre 2024, conclut le communiqué.