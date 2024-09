L’initiative “Years of Culture” dévoile le programme d’automne de l’année culturelle “Qatar-Maroc 2024”

mercredi, 18 septembre, 2024 à 9:43

Doha – L’initiative “Years of Culture” a dévoilé, mardi, le programme d’automne de l’année culturelle “Qatar-Maroc 2024”, avec à l’affiche une variété d’activités culturelles et artistiques, notamment des expositions artistiques et historiques, de photographie et de cinéma, ainsi que des des concerts de musique, organisées dans les deux pays.

Ainsi, la Bibliothèque nationale du Qatar abritera, le 30 septembre, une conférence et un atelier sur l’histoire et l’usage de l’astrolabe, ainsi qu’une autre rencontre le 7 octobre sur “l’histoire du Maroc” à travers les archives de la bibliothèque, indique un communiqué de l’initiative “Years of Culture”.

De même, le Doha Film Institute organisera du 10 au 12 octobre, un événement intitulé “Mosaïques du Maroc: projection de films”, où quatre films marocains contemporains seront à l’affiche. Il s’agit notamment de “House in the Fields” de Taha Hadid, “MICA” d’Ismaël Ferroukhi, “Fragments from Heaven” de Adnane Baraka et “Indivision” de Leila Kilani.

Le Katara Cultural Village de Doha accueillera également, du 13 au 20 octobre, le festival Katara pour le Roman Arabe, où le romancier marocain Tuhami Al-Wazzani sera invité en tant que “personnalité de l’année”. Le festival propose également un Salon du Livre et différents ateliers dédiés aux familles.

Le musée d’Art Islamique du Qatar abritera, du 02 novembre au 08 mars, l’exposition “Splendeurs de l’Atlas: Un voyage à travers l’héritage du Maroc” présentant plus de 200 objets comprenant des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photos.

“Ektashif: Maroc”, également organisé au sein de ce musée de novembre à février, mettra en avant le travail de 7 artistes qataris qui ont pris part à un voyage éducatif à Marrakech, dans le cadre de l’initiative “Année culturelle Qatar-Maroc 2024”.

Par ailleurs, la Bibliothèque nationale du Qatar accueillera le 6 novembre une exposition dédiée à l’évolution du livre au Maroc, tandis qu’une conférence sur “The Qarawiyyin library” sera organisée le 13 novembre, en plus d’un concert de l’Orchestre philharmonique du Qatar, le 4 décembre.

Le Festival du film Ajyal célébrera, du 16 au 23 novembre, l’année de la culture avec une série de courts métrages marocains, tandis que le Festival des enfants de Katara (Katara children’s festival) proposera des activités de divertissement du 23 au 25 novembre. De même, l’exposition “Crafting Design Future” sera accueillie par le Musée d’art islamique du 30 novembre au 1er janvier.

Au Maroc, les activités comprennent notamment le “Ajyal film club”, du 20 au 22 septembre, ainsi que le “Marrakech short film festival” du 27 septembre au 2 octobre, durant lequel l’Institut du film de Doha projettera des courts métrages du programme “Made in Qatar”.

Le Salon du cheval d’El Jadida (1 au 6 octobre 2024) sera également au rendez-vous pour célébrer la passion commune du Qatar et du Maroc pour les chevaux.

La capitale abritera aussi le Qatar-Morocco International Volunteer Trip, organisé par Qatar Museums, du 18 au 26 octobre.

La prochaine édition du Voyage photographique (“Photography journey”) sera marquée par participation de deux femmes photographes du Qatar qui se rendront au Maroc pour capturer des scènes de différentes régions du Royaume, et ce, du 7 au 17 octobre.

Le programme d’automne de l’initiative prévoit des échanges de visites entre les artistes des deux pays pour créer des œuvres d’art itinérantes. Ainsi, trois artistes qataris se rendront à Rabat en octobre pour collaborer avec trois artistes marocains afin de produire ces œuvres dans le cadre du programme “Jedari Art”.

D’autre part, la 6ème édition de “Fashion Trust Arabia” aura lieu du 22 au 24 octobre 2024 à Marrakech, tandis que le “Qatar-Africa Business Forum” se tiendra les 16 et 17 novembre.

Seront aussi au rendez-vous le “Knowledge transfert event” en novembre prochain, ainsi que le tournoi de football féminin “She Plays”.

Alors que le Maroc se prépare à co-organiser la Coupe du Monde de football en 2030, le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage, en collaboration avec la Fédération du Qatar de football (QFA), tiendra une rencontre d’échange d’expertises et d’expériences avec ses homologues marocains afin de partager les perspectives et les leçons tirées de l’organisation réussie de la Coupe du monde 2022 au Qatar, selon la même source.