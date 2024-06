L’IRCAM célèbre le 20ème anniversaire de l’homologation par l’ISO de la graphie tifinaghe

mardi, 25 juin, 2024 à 18:19

Rabat – L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré, mardi à Rabat, le 20ème anniversaire de l’homologation de la graphie tifinaghe par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), sous le thème :”Tifinaghe, un héritage culturel à l’ère de la transition numérique”.

Initié par le Centre des études informatiques et des systèmes d’information et de communication relevant de l’IRCAM, cet évènement vise à mettre en relief les efforts et les réalisations de l’Institut dans ce domaine durant deux décennies et les actions qu’il a menées pour permettre à cette graphie d’intégrer la sphère numérique.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de l’IRCAM, El Houssain Moujahid, a souligné l’importance que revêt la commémoration de cet anniversaire, ajoutant qu’il s’agit d’une occasion pour s’arrêter sur le bilan de l’Institut, à travers le Centre d’études informatiques et des systèmes d’information et de communication, en vue de consacrer la culture amazighe par le biais de la graphie tifinaghe.

La langue amazighe, au même titre que l’arabe et d’autres langues, est entrée de plain-pied dans la sphère numérique, a-t-il dit, notant que de nombreuses plateformes et institutions utilisent l’Amazigh sur leurs sites grâce à la coopération avec l’IRCAM, en plus de la création de modules pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue par le biais du numérique.

Il a souligné que l’intelligence artificielle et l’utilisation de l’informatique dans tous les domaines nécessitent l’adhésion de l’Amazigh à ce processus, notant que le portail de l’Institut sera bientôt doté d’un MOOC pour l’apprentissage à distance de la langue.

Pour sa part, la directrice du Centre des études informatiques et des systèmes d’information et de communication, Siham Boulaknadel, a déclaré au portail amazigh de la MAP que le 24 juin constitue un jalon important dans l’histoire de la graphie tifinaghe et de la langue amazighe.

Suite à cette homologation, l’Institut a développé bon nombre d’applications, dont un convertisseur numérique, un correcteur orthographique, un clavier prédictif qui aide à écrire en amazigh sans erreurs, des outils numériques pour l’apprentissage de l’Amazigh, et des applications pour convertir les textes du Tifnagh en Braille pour favoriser l’apprentissage de la langue auprès des malvoyants, a-t-elle dit.

L’IRCAM et les intéressés par la langue et la culture amazighes célèbrent, le 24 juin de chaque année, l’homologation par l’ISO de la graphie tifinaghe dans le cadre du plan multilingue, ce qui lui permet d’être codée dans le respect des normes adoptées par les fabricants de matériel et les développeurs de logiciels informatiques.