L’IRCAM célèbre le 23ème anniversaire du Discours Royal d’Ajdir

lundi, 14 octobre, 2024 à 21:28

Rabat – L’Institut Royal de la Culture amazighe (IRCAM) a donné, lundi à Rabat, le coup d’envoi des journées portes ouvertes en commémoration du 23ème anniversaire du Discours Royal d’Ajdir sous le thème “Renforcement des valeurs culturelles et enjeux de la cohésion familiale”.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation vise à mettre en exergue le rôle et les missions de l’IRCAM, le processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, ainsi que les mesures nécessaires pour son intégration dans l’enseignement, les médias et les domaines d’action prioritaires.

Au menu de cet évènement, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, figurent des expositions de publications, des ateliers de conte et d’apprentissage de l’écriture en Tifinagh, ainsi qu’une soirée artistique au Théâtre national Mohammed V.

S’exprimant à cette occasion, le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a indiqué que le thème de cette année est en accord avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi, plaçant les valeurs familiales au centre des activités culturelles et éducatives nationales.

Après avoir souligné l’importance de la constitutionnalisation de la langue amazighe en tant que langue officielle au Maroc en 2011, M. Boukous a noté que l’amazighité a franchi un nouveau cap, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 26-16 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.

Le recteur de l’IRCAM a également relevé que plusieurs acquis importants en relation avec l’amazighité ont été réalisés, notamment dans les secteurs de l’éducation, l’enseignement, les médias et la culture grâce à la conjugaison des efforts de divers acteurs.

L’IRCAM célèbre, chaque 17 octobre, l’anniversaire du Discours Royal d’Ajdir, un événement historique qui a permis au Maroc de développer et de consolider la politique de promotion de la culture amazighe, en prévoyant la création d’un Institut de ladite langue, contribuant ainsi à plusieurs réalisations dans les domaines de la recherche sur les langues et les expressions artistiques et culturelles, de l’éducation, de la formation et de l’application des technologies modernes.