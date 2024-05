Londres : Une exposition met en lumière le paysage artistique marocain depuis les années 1960

mardi, 28 mai, 2024 à 18:46

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Salé, entre l’Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC) et l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) du Gabon, visant la promotion de la formation académique spécialisée dans le domaine sportif et la recherche scientifique.