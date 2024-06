M. Bensaid s’enquiert à Al Haouz et Marrakech de l’état d’avancement des travaux de restauration de plusieurs sites historiques touchés par le séisme

vendredi, 28 juin, 2024 à 22:59

Aghmat (province d’Al Haouz) – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, vendredi, une visite de terrain à plusieurs sites historiques touchés par le séisme du 8 septembre dernier dans la province d’Al Haouz et la préfecture de Marrakech.

Au cours de cette visite, M. Bensaid s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de restauration de ces sites historiques.

Au niveau du site archéologique d’Aghmat, situé dans le territoire de la province d’Al Haouz, des explications exhaustives ont été fournies à M. Bensaid, sur le projet de réhabilitation de ce site historique, qui abrite le mausolée Al-Mutamid Ibn Abbad.

Ce projet vise à améliorer l’attractivité touristique de ce site, à travers la mise en place d’un programme spécifique dans le cadre de l’animation des sites et monuments historiques.

Au niveau de la ville de Marrakech, M. Bensaid s’est informé de l’état d’avancement des travaux de restauration des monuments historiques endommagés par le séisme, notamment les Palais Bahia et Badii, les Tombeaux Saadiens et les remparts de l’ancienne médina à Bab Doukkala et Bab El Khmis, où les travaux avancent à une cadence soutenue.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de ce chantier d’envergure, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que SM le Roi a donné Ses Hautes Instructions au gouvernement, immédiatement après le séisme, pour gérer la situation de manière intelligente et interagir avec les préoccupations des citoyens, y compris dans le domaine de la restauration du patrimoine.

“Après des mois de discussions et d’études réalisées à cet effet, nous lancerons les travaux de restauration de plusieurs monuments historiques endommagés, dont le site archéologique d’Aghmat”, a-t-il fait savoir, indiquant que les travaux de restauration de ce site et d’autres monuments historiques dans diverses zones touchées par le séisme sont de nature à conférer une nouvelle vitalité à ces sites afin qu’ils redeviennent une source de revenus pour les habitants en milieu rural et des zones concernées.

La visite de M. Bensaïd a également concerné les différents espaces des Palais Bahia et Badii. A cette occasion, le ministre a pris connaissance de la dynamique touristique dans ces sites, qui connaissent une affluence importante des visiteurs.

Il convient de noter que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre de sa stratégie visant à préserver et à valoriser le patrimoine culturel, a mis en place des comités ad-hoc chargés du suivi des travaux de restauration et de réhabilitation des monuments historiques et des sites archéologiques, affectés par le séisme d’Al Haouz.