M. Bensaid visite le Salon international du livre de Sharjah

dimanche, 10 novembre, 2024 à 16:40

Sharjah – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, dimanche, une visite au Salon international du livre de Sharjah, dont le Maroc est l’invité d’honneur de cette 43e édition.

Le ministre et la délégation l’accompagnant composée du directeur général de l’autorité du livre de Sharjah, Ahmed Bin Rakkad Al Ameri, de l’ambassadeur du Maroc aux Émirats arabes unis, Ahmed Tazi et de la directrice d’Archives du Maroc, Latifa Moftaqir, ont débuté leur visite par le pavillon marocain où ils ont été informés des différentes sections de ce pavillon comprenant le patrimoine et les manuscrits, les cartes historiques, un espace dédié à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, ainsi qu’une sélection de livres traitant de divers thèmes liés à la culture marocaine, ses affluents, ses composantes et ses figures marquantes.

M. Bensaid a saisi, cette occasion, pour visiter les différents stands que compte le Salon dont celui des maisons d’édition marocaines.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que le choix porté sur le Maroc en tant qu’invité d’honneur de ce Salon intervient dans un contexte où les relations maroco-émiraties, sous la Sage conduite des deux Chefs d’État, connaissent un saut qualitatif, permettant ainsi au domaine culturel d’être au diapason des autres domaines.

M. Bensaid a dans ce sens relevé que les deux parties sont appelés à mettre en place des mécanismes innovants à même de hisser les relations culturelles au rang des liens politiques et économiques unissant les deux pays frères.

Ce Salon constitue une occasion pour les éditeurs marocains de promouvoir leurs produits et de tisser des relations avec des éditeurs d’autres pays arabes et étrangers, d’autant plus que cet événement culturel est considéré comme l’un des plus grands marchés de l’édition dans le monde, a poursuivi le ministre.

Il a fait savoir qu’il existe nombre d’idées et de projets communs qui favoriseront l’amorce d’une étape avancée de coordination, de coopération et d’échange d’expertises, notamment en ce qui concerne le livre, notant que le but est de donner corps à toute initiative en mesure d’élargir les perspectives d’action conjointe entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis.

En marge de cette visite, le ministre et le directeur général de l’autorité du livre de Sharjah ont eu des entretiens, axés sur l’examen des mécanismes d’action commune pour hisser le niveau des relations culturelles, soutenir les diverses initiatives, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives que le Maroc érige en chantier important dans le cadre de l’économie de la culture.

Le programme du Maroc en tant qu’invité d’honneur comprend, entre autres, des rencontres mettant en lumière la coopération culturelle Maroc-Émirats arabes unis et l’industrie du livre au Maroc, ainsi que des échanges avec d’éminents intellectuels marocains, notamment des philosophes, des écrivains, des critiques, des universitaires ainsi que des écrivains et des poètes.

Monté au Centre Expo de Sharjah, le pavillon permet au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4.000 titres de 25 maisons d’édition marocaines y sont exposés.