Manama: La MAP remporte le Prix d’excellence des médias arabes dans sa huitième édition

mercredi, 29 mai, 2024 à 20:56

Manama – L’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) a été primée, mercredi à Manama, parmi les organes de presse ayant remporté le Prix d’excellence des médias arabes, lors d’une cérémonie organisée en marge de la 54ème session du Conseil des ministres arabes de l’information.

La MAP s’est distinguée dans la catégorie “Meilleure chronique” de la presse écrite, avec l’article “Je l’appellerai Houcine : Récit d’une vie sauvée dans le ventre d’une rescapée” de son auteur Mohamed Aswab.

L’article raconte l’histoire de Lakbira, une habitante du douar Assaiss (près de 96 km de Taroudant), rescapée du séisme d’Al Haouz qui a été ramenée chez elle saine et sauve portant toujours dans son ventre un fœtus vivant.

Il décrit la ténacité de cette femme, depuis les tentatives de sauvetage par les équipes de secours à son transfert à l’hôpital chirurgical de campagne installé par les Forces Armées Royales dans la commune de Tafingoult, où elle a subi une échographie qui a révélé que le fœtus, un mâle âgé de sept mois, était en bonne santé, qu’elle prénomera ensuite Houcine.

Le papier met également en exergue les efforts déployés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, les services du ministère de l’Intérieur, les FAR, les Forces auxiliaires, la Protection civile, la Gendarmerie royale et les services de secours et de santé pour venir en aide aux victimes de ce tremblement de terre, qui a secoué la région le 8 septembre 2023.

La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) a, de son côté, remporté le Prix de l’excellence des médias arabes dans la catégorie de la “Meilleure enquête radiophonique”, avec le récit d’un enfant qui a perdu ses brebis et son abri, suite au tremblement de terre d’Al Haouz.

Le Prix d’excellence des médias arabes, dans sa huitième édition, a été organisé cette année sous le thème “Médias des crises, catastrophes et risques”.

Le chef du département des médias et de la communication de la Ligue arabe, Ahmed Rachid Khattabi a indiqué, à cette occasion, que le secrétariat général de la Ligue arabe avait lancé ce prix en 2016 pour soutenir et encourager les efforts des journalistes arabes, et mettre en lumière leurs contributions constructives à la mise en avant des enjeux importants pour la nation arabe.

Il a expliqué que le Prix, qui récompense les professionnels des médias dans quatre catégories (télévision, radio, presse écrite et médias numériques), vise à mettre en avant des modèles médiatiques distingués dans le monde arabe et à encourager une saine émulation.

M. Khattabi a, en outre, indiqué que l’édition de cette année a vu la participation de plus de 100 œuvres dans ces différentes catégories, qui ont été soumises à une commission où sont représentés des États membres, soulignant que le Prix, au fil des sept éditions précédentes, a vu la consécration d’œuvres avec une plus grande participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap.