Le Maroc abrite en novembre le 3è Congrès mondial du flamenco

vendredi, 25 octobre, 2024 à 19:12

Rabat – Le Maroc abrite, pour la troisième année consécutive, le Congrès mondial de flamenco de l’Institut Cervantes qui se déroulera dans plusieurs villes du Royaume, tout au long du mois de novembre.

Cette édition est marquée par la présence de femmes et l’engagement en faveur d’un flamenco innovant, tout en restant attaché aux racines de cet art séculaire, indique l’Institut Cervantes dans un communiqué, notant que cette initiative vise à présenter au public marocain un florilège d’un art espagnol universel.

Organisée par l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes, cette manifestation comprendra treize spectacles dans sept villes du Royaume, à savoir Rabat, Casablanca, Meknès, Tanger, Tétouan, Marrakech et Agadir, ainsi que des ateliers, des colloques et des documentaires.

Parmi les artistes présents cette année figure Soleá Morente, fille du cantaor Enrique Morente, l’un des grands artistes du Flamenco contemporain. Elle sera accompagnée à la guitare par Josemi Carmona, ex-membre du groupe “Ketama”.

En outre, la figure incontournable du flamenco au XXIe siècle, Rocío Márquez, présentera le spectacle “Tercer Cielo”, une performance pionnière et innovante avec le musicien Bronquio.

Le programme inclut également un spectacle du groupe féminin “LaboratoriA”, considéré comme un projet novateur dans la performance féminine du flamenco. Un autre spectacle, “AnDanzas”, présenté par la guitariste Antonia Jiménez et la danseuse Rosario Toledo, promet d’être une aventure sonore et visuelle lors de cette édition qui s’inscrit dans le cadre du Plan de récupération, de transformation et de résilience financé par l’Union Européenne (Nextgeneration.eu).

La danseuse María Pagés, lauréate du Prix Princesse des Asturies des Arts en 2022, présentera le documentaire “El Baile de la Alquimista”. De plus, le réalisateur José Sánchez Montes présentera deux documentaires inspirés de deux albums du flamenco contemporain : “La Leyenda del Tiempo” de Camarón de la Isla et “Omega” d’Enrique Morente.

Les personnes désirant apprendre le flamenco peuvent participer à un atelier animé par le poète et spécialiste du flamenco Juan José Téllez et le guitariste Salvador Andrade.

Cet évènement sera organisé avec le soutien du ministère espagnol de la Culture, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et d’autres institutions.