Maroc-Chine: signature du programme exécutif de coopération culturelle 2024-2028

jeudi, 13 juin, 2024 à 21:59

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et le ministère chinois de la Culture et du tourisme, ont signé, jeudi à Rabat, le programme exécutif de coopération culturelle 2024-2028.

Paraphé par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le vice ministre chinois de la Culture et du tourisme, Rao Quan, ce programme a pour objectif de renforcer les échanges culturels, d’encourager les visites bilatérales et de créer des initiatives et cadres de coopération pour promouvoir les cultures des deux pays.

Il porte également sur le renforcement de la coordination et de la coopération au niveau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’échange d’expertise et la formation continue.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a indiqué que le Royaume du Maroc et la République de Chine partagent une histoire longue et commune, notant que ce nouveau programme de coopération culturelle vise à ériger la culture en tant que levier à même de consolider “les efforts entrepris sur les plans politique et économique” pour raffermir le partenariat entre les deux pays.

Il a, dans ce cadre, mis en avant l’importance d’oeuvrer pour faire connaître les différentes composantes des cultures marocaine et chinoise, notamment à travers l’échange d’activités culturelles, et par le biais des chaînes de télévision et du cinéma.

La culture constitue une “soft skill” à saisir pour rapprocher les peuples marocain et chinois, a soutenu M. Bensaid, appelant à consolider la présence marocaine en Chine, à la faveur de la promotion des œuvres artistiques et cinématographiques et des actions conjointes.

Pour sa part, M. Rao Quan a exprimé la détermination de son département à oeuvrer en vue de consolider les échanges et la coopération entre le Maroc et la Chine dans le domaine de la culture.

Il s’est réjoui, à ce propos, de la dynamique de coopération entre les deux pays dans des domaines liés à la jeunesse, aux arts, à l’échange artistique, au patrimoine culturel et à la formation.