Le Maroc et la Roumanie célèbrent l’émission spéciale de deux timbres-poste conjoints

vendredi, 28 juin, 2024 à 11:57

Rabat – Le Maroc et la Roumanie ont célébré, jeudi à Rabat, l’émission spéciale de deux timbres-poste conjoints consacrant les liens historiques et d’amitié des deux pays et reflétant l’authenticité de leurs patrimoines.

Les deux timbres-poste dont l’émission en mai dernier intervenait après la célébration en 2022 du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, ont été présentés lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, de l’ambassadrice de la Roumanie à Rabat, Maria Ciobanu, de la directrice générale de Romfilatelia (Poste roumaine), Cristina Popescu, et de la directrice du “Musée du Village Roumain”, Paula Popoiu.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Poste marocaine et la Poste roumaine sur le thème “Arts populaires”, cette cérémonie a été l’occasion de mettre en lumière les richesses culturelles et le patrimoine artisanal des deux pays à travers l’illustration des costumes traditionnels et des poteries des deux nations.

Intervenant à cette occasion, M. Benjelloun Touimi a indiqué que cette réalisation se veut un exemple concret de la manière dont la philatélie peut contribuer à rapprocher les peuples et à célébrer la diversité culturelle, rappelant la volonté des deux institutions de bâtir des relations durables, fondées sur une collaboration active dans les différents domaines postaux.

“Ces deux timbres-poste conjoints sont bien plus que de simples objets de collection”, a-t-il précisé, faisant remarquer qu’ils servent d’ambassadeurs de la culture, facilitant une meilleure compréhension et appréciation mutuelle entre les deux nations.

Pour sa part, l’ambassadrice de la Roumanie a indiqué que cette cérémonie est une occasion de mettre en exergue l’essence des relations entre la Roumanie et le Maroc et leur amitié profonde, le partage des valeurs, les liens culturels, ainsi que le respect mutuel des deux patrimoines.

Tout en qualifiant le Caftan marocain de “mélange exceptionnel de raffinement et d’élégance”, Mme Ciobanu a souligné que la blouse traditionnelle roumaine figure à présent au patrimoine de l’UNESCO. A ses yeux, les deux costumes représentent des symboles ancestraux ayant perduré au fil des années.

Pour la directrice générale de Romfilatelia, le thème choisi pour cette émission conjointe est le fruit d’une collaboration documentaire entre le département philatélique de la Poste du Maroc et celle de Roumanie, avec le soutien du Musée du Village roumain, “un partenaire institutionnel traditionnel”.

En tant que membre de l’Union Postale Universelle, Romfilatelia qui est la seule institution autorisée par le gouvernement roumain à émettre des timbres-poste, a collaboré à la réalisation du projet philatélique commun à travers le partage d’idées et de projets concernant l’avenir de la philatélie, a affirmé Mme Popescu qui considère cet art comme une “invitation au voyage, à l’apprentissage et à la mémoire”.

Au terme de cette cérémonie, une convention de collaboration a été signée, entre la Fondation Nationale des Musées, le Musée du Village Roumain “Dimitrie Gusti”, et l’Ambassade de la Roumanie au Maroc, visant l’organisation d’une exposition commune en mois de Septembre à Rabat, en vue de présenter en profondeur les éléments culturels de couture et de broderie communs des deux pays.