Marrakech : “AnDanzas”, une invitation à découvrir le charme du flamenco

mercredi, 20 novembre, 2024 à 13:59

Marrakech – L’Institut Cervantes de Marrakech a organisé, mardi soir, un spectacle de flamenco “AnDanzas”, une aventure sonore et visuelle, où la guitare et la danse se rencontrent dans un dialogue intime et évocateur.