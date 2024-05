Marrakech: Le défilé “Caftan 2024” met en avant la richesse et l’authenticité du caftan marocain

dimanche, 12 mai, 2024 à 10:22

Marrakech – Le défilé “Caftan 2024”, s’est tenu samedi soir, à Marrakech, avec la participation de designers et de créateurs de renom, aux côtés d’éminentes personnalités du monde de la culture, des arts et des affaires.

Organisé par le magazine “Femmes du Maroc”, cet événement se veut une célébration de l’héritage marocain et du Caftan, vêtement traditionnel emblématique.

Lors du défilé du Caftan 2024, point culminant de la semaine, 16 designers marocains ont présenté leurs créations innovantes, marquant ainsi le retour en force de l’événement “Caftan”, lancé en 1996 comme le premier événement marocain consacré à la célébration du Caftan sur la scène nationale et internationale, après une suspension temporaire due à la crise sanitaire mondiale.

La soirée était imprégnée d’une ambiance électrique et envoûtante, où les couleurs chatoyantes et les tissus somptueux ont captivé les spectateurs venus nombreux pour assister à cet événement emblématique de la mode marocaine.

Les créations présentées sur le podium ont célébré l’héritage du Caftan tout en apportant une touche de modernité et d’innovation, témoignant du talent et de la créativité des designers marocains.

Chaque pièce était une œuvre d’art unique, mettant en valeur l’artisanat traditionnel marocain et les techniques ancestrales de broderie, de couture et de travail du textile. Les motifs traditionnels et les ornements sophistiqués étaient sublimés par des coupes contemporaines et des détails raffinés, offrant ainsi une interprétation moderne du Caftan tout en préservant son essence authentique.

Ichraq Moubsit, directrice du magazine “Femmes du Maroc”, a déclaré à la MAP, que “cette édition revient en force dans le cadre de la Caftan Week, qui a débuté jeudi dernier, avec une programmation riche en activités, visant à mettre en lumière toutes les dimensions culturelles, historiques et artistiques de l’industrie du Caftan.

Il s’agit, a-t-elle dit, de valoriser l’industrie traditionnelle marocaine et de mettre en avant les compétences des artisans traditionnels qui sont à l’origine du succès et du développement du Caftan marocain.

Et de souligner que “cette édition se distingue également par des sessions de “Master Class” et d’autres activités qui permettront aux participants de découvrir une expérience riche aux multiples facettes.

Seize designers marocains ont participé à cette édition, tous inspirés par le thème de cette année “Maroc Terre du Caftan”, tiré de la profondeur de l’histoire et de la culture marocaine, dans le but de préserver ce vêtement traditionnel authentique transmis à travers les générations.

Les activités de cette 24e édition de la manifestation, qui se poursuit jusqu’au 12 mai, comprennent, en plus du défilé de Caftan, une exposition dédiée au Caftan, une exposition des métiers traditionnels liés à ce vêtement traditionnel, ainsi qu’une “Master Class” destinée aux étudiants des instituts de mode et de design.

Depuis 1996, le magazine “Femmes du Maroc” organise cet événement dédié au Caftan, offrant une plateforme distinguée aux créateurs et devenant un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs de mode. La “Caftan Week” est devenue une plateforme prestigieuse pour la mode marocaine, visant à enrichir et à promouvoir cet héritage tout en préservant son essence.