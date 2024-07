Marrakech : Mise en lumière de la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la Cité ocre

vendredi, 19 juillet, 2024 à 8:11

Marrakech – “La richesse et la diversité du patrimoine culturel de Marrakech” a été au centre d’un colloque organisé, jeudi dans la Cité ocre, avec la participation d’un parterre de chercheurs et de spécialistes.

Initiée par la commune de Marrakech, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette rencontre a été l’occasion pour les intervenants de braquer les projecteurs sur les différentes dimensions et facettes du patrimoine matériel et immatériel de la Cité ocre.

Lors de ce colloque, les participants ont relevé que les traditions orales, la musique et les arts de la ville de Marrakech créent une dynamique culturelle unique qui règne dans les différents coins et recoins de la ville.

Ils ont, de même, mis en relief la richesse de Marrakech, inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, à la faveur de sa civilisation séculaire, son rayonnement culturel et intellectuel et son charme singulier qui témoigne de la diversité et la singularité de son patrimoine matériel et immatériel.

D’autre part, les intervenants ont rappelé l’inscription de diverses composantes de ce patrimoine immatériel de Marrakech sur la liste de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Isesco), dont la Dekka Merrakchia, la Place Jemaa El Fna, l’art du Melhoun, ou encore le savoir-faire de la distillation de la fleur d’oranger.

Cette rencontre a été ponctuée par des exposés portant notamment sur ” La Dekka Marrakechia, ses affluents historiques et patrimoniaux”, “L’art du Melhoun, culture et patrimoine”, “La préservation des bâtiments anciens de l’ancienne médina” et “Le moussem de la distillation de la fleur d’oranger entre culture et festivités”.