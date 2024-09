Le Marrakech Short Film Festival souffle sa 4è bougie

vendredi, 27 septembre, 2024 à 22:35

Le Centre monétique interbancaire (CMI) et les neuf banques actionnaires de ce dernier ont proposé des engagements afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché du paiement par terminal de paiement électronique (TPE) et du paiement en ligne via carte bancaire (PEL), annonce le Conseil de la Concurrence.