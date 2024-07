Marrakech: La troupe “Yiriba Africa” du Burkina Faso émerveille le public du FNAP

lundi, 8 juillet, 2024 à 10:46

Marrakech – Le public marrakchi, ainsi que des membres de la communauté de différents pays africains résidant au Maroc, ont été convié, dimanche à la Place El Harti à Marrakech, à un voyage musical émerveillant et alléchant, le temps d’un spectacle captivant, livré en toute beauté par la troupe “Yiriba Africa” du Burkina Faso.

La participation de cette jeune troupe, qui mêle danse traditionnelle et rythmes percutants des tambours tam, s’inscrit dans le cadre de la 53e édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP), un événement placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui met à l’honneur le Burkina Faso, pays avec lequel le Royaume entretient d’excellents relations d’amitié et de partenariat.

Lors de ce spectacle de danse envoûtant et rythmé, avec à la clé une série de compositions musicales complexes aux tempos variés, les membres de la troupe ont exécuté leurs mouvements avec une élégance et une virtuosité remarquables.

Cette performance musicale si singulière a permis au public marocain et aux spectateurs issus de pays africains frères de renouer et apprécier, à sa juste valeur, le riche patrimoine culturel immatériel du Burkina Faso.

À cette occasion, Sékou Sanogo, dirigeant de la troupe “Yiriba Africa a, dans une déclaration à la MAP, fait part de sa grande joie de participer à ce festival et de visiter le Royaume, tout en louant l’accueil chaleureux réservé à sa troupe tout au long de leur séjour au Maroc.

Pour sa part, l’Ivoirienne Safiatou, venue de Casablanca pour assister à ce spectacle riche en rythmes et sonorités, a exprimé son admiration pour les interprétations artistiques exécutées, avec maestria, par cette troupe d’artistes talentueux.

“Ces spectacles sont magnifiques, et c’est merveilleux de découvrir d’autres cultures”, a dit, de son côté, l’enfant Ismail, venu avec sa famille pour assister à cette soirée vibrante.

Fruit d’un partenariat entre l’Association Grand Atlas et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et bénéficiant du soutien de la préfecture de la région Marrakech-Safi, du Conseil régional, du Conseil communal et de la commune de Mechouar-Kasbah, cette manifestation culturelle constitue une occasion joyeuse pour célébrer une partie intégrante de l’identité nationale, à la fois multiple et unifiée.

Placée sous le thème “Rythmes et Symboles Éternels”, cette 53è édition du FNAP réunit pour l’occasion des centaines d’artistes issus de plus de 30 troupes folkloriques marocaines ainsi que de nombreuses troupes internationales venues de Chine, d’Indonésie et du Burkina Faso.