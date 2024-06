Mawazine 2024: Ahmed Saad fait vibrer le public au rythme des sonorités populaires égyptiennes

dimanche, 23 juin, 2024 à 14:47

Rabat – Le chanteur cairote Ahmed Saad a fait vibrer le public de la scène Nahda, le temps d’un spectacle émaillé de sonorités populaires égyptiennes qu’il a animé, samedi soir, dans le cadre de la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

L’assistance, femmes et hommes, tous âges confondus, a interagi avec beaucoup d’enthousiasme aux chansons de l’artiste égyptien, qui a été accueilli dès son entrée sur scène par des acclamations, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Avec son énergie débordante, l’artiste a entamé la soirée avec la chanson “Al Moulouks”, avant d’enchaîner, au grand bonheur de ses fans, avec son tube “Al Youm al Hiloui Da”, qui a reçu des millions de vues sur YouTube.

Outre les chansons populaires égyptiennes, l’audience a eu droit à “Sabab Farhiti”, un duo avec l’artiste syrienne Assala Nasri, qui a connu un grand succès.

L’artiste égyptien et son public marocain ont chanté en chœur d’autres morceaux choisis par ses fans.

Né en 1981 au Caire, Ahmed Saad a grandi dans une famille d’artistes. Il a commencé sa carrière, en 2003, en sortant son premier album “Achki Lmin”. En 2007, il a sorti une série de Single qui ont grandement contribué à sa renommée.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Créée en 2001, cette manifestation artistique annuelle offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.