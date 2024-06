Mawazine 2024: clôture en douceur sur les notes romantiques de l’artiste libanais Adam

dimanche, 30 juin, 2024 à 18:04

— Par : Manal KOUBIA —

Rabat – L’artiste libanais Adam a brillé, samedi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, en soirée de clôture de la 19e édition du festival Mawazine- Rythmes du Monde, en interprétant un florilège de ses chansons romantiques.

Faisant son entrée sur scène avec le drapeau marocain sur les épaules, l’artiste libanais a interprété une sélection de titres tels que “Feek El Kheir”, “Awal Habib”, “Kheles El Damaâ” et “Ala Bali”, plongeant l’auditoire du Théâtre national Mohammed V dans une atmosphère empreinte de sensibilité et d’émotion.

Considéré comme l’une des jeunes voix les plus importantes sur la scène musicale arabe, Adam, de son vrai nom Wael Shehada, a signé une performance unique, sa voix et ses paroles profondes ayant énormément touché les cœurs des spectateurs.

Saisissant cette occasion pour mettre en avant son admiration pour le Maroc, l’artiste a su maintenir un échange permanent avec son public de mélomanes, fasciné par la puissance de sa voix et sa prestance.

Sur des rythmes orientaux, les spectateurs du Théâtre national Mohammed V ont constamment applaudi l’artiste et se sont joints à lui en entonnant les paroles de ses chansons, créant une ambiance conviviale et chaleureuse qui a clôturé en douceur le festival Mawazine.

Le crooner libanais né en 1987, également connu pour son interprétation de nombreux génériques de séries télévisées arabes, a conquis les cœurs de ses fans, marocains et étrangers, par son talent et sa capacité à transmettre de vives émotions à travers les paroles et les mélodies de ses chansons.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.