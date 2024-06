Mawazine 2024: Concert remarquable de l’artiste nigériane Ayra Starr sur la scène Bouregreg

jeudi, 27 juin, 2024 à 16:01

Rabat – La chanteuse nigériane Ayra Starr a donné, mercredi soir, un concert remarquable, à l’occasion de la 19è édition du festival Mawazine Rythmes du Monde, en présence d’un public nombreux, de tous âges et nationalités, qui a afflué à la scène du Bouregreg.

Avec un look éblouissant et une performance puissante, Ayra Starr a ouvert le concert avec sa chanson à succès “Bloody Samaritan”, qui a déclenché une vague d’enthousiasme avec ses rythmes puissants et ses paroles inspirantes. Passant doucement d’un morceau à l’autre, elle a interprété “Goodbye” et “Commas” dans un style émouvant auquel le public a répondu avec beaucoup d’enthousiasme.

À la fin de la soirée, la star a surpris le public avec une interprétation spéciale de “Rush”, qui a montré sa capacité à chanter une variété de couleurs musicales. Le rythme rapide et enthousiaste de la chanson a créé une atmosphère de grande joie parmi les spectateurs, les incitant à interagir, à danser et à chanter jusqu’à la fin du concert.

Née en République du Bénin et a grandi au Nigeria, Ayra Starr s’inspire d’influences telles que la musique classique yoruba et béninoise. “Rush” est l’un de ses plus gros succès de l’Eté 2022. Ayra Starr est la deuxième artiste la plus nominée aux Headies- Africa’s premier Music awards, et a une nomination BET à son actif.

La 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) offre une programmation riche et exigeante réunissant les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, et faisant de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.