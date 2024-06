Mawazine 2024 : Mohamed Ramadan et Aminux clôturent les concerts de la scène Nahda

dimanche, 30 juin, 2024 à 18:20

Rabat – L’artiste égyptien Mohamed Ramadan et le chanteur marocain Aminux ont clôturé, samedi soir, les concerts de la scène Nahda à Rabat, dans le cadre de la 19ème édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Mohamed Ramadan s’est produit devant une foule dense lors de la première partie de ce concert de clôture, interprétant une sélection de chansons emblématiques qui ont marqué sa carrière et contribué à sa renommée dans le monde arabe, notamment “Number One”, “Boum Boum”, et “Yaani El Donya Hatehlaw”, suscitant l’enthousiasme du public.

Il a conclu sa performance avec la chanson “Ensay”, un duo qu’il a réalisé en 2019 avec l’artiste marocain Saâd Lamjarred et qui a eu un succès retentissant, avec plus de 400 millions de vues sur YouTube et une diffusion massive à travers le monde.

Mohamed Ramadan, qui a joué divers rôles dans des séries et films égyptiens, a fait ses débuts dans la musique avec son premier single intitulé “Number One” en 2018, marquant ainsi le début d’une carrière musicale couronnée de succès.

A son tour, Aminux a assuré le show lors de ce concert de clôture en interprétant une série de chansons marocaines qui lui ont valu un large succès et une grande renommée parmi les amateurs de musique contemporaine.

Connu pour son style R&B, le jeune Tanjaoui né en 1991 a commencé sa carrière artistique en 2007 avec un groupe, avant de se lancer en solo en publiant, en 2013, son premier clip intitulé “Tfat Al Chamaa”.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde (21-29 juin) était placée sous le signe de “La diversité et de la fête”. Le festival est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc et est considéré parmi les plus grands évènements culturels au monde.