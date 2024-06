Mawazine ne cesse de gagner en notoriété année après année (Nawal El Zoghby)

lundi, 24 juin, 2024 à 20:09

Rabat – La célèbre chanteuse libanaise Nawal El Zoghby a affirmé, lundi à Rabat, que le Festival Mawazine-Rythmes du monde, l’un des rendez-vous artistiques les plus grands de la scène arabe et internationale, ne cesse de gagner en notoriété année après année.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la veille de son concert, prévu à la scène Nahda, la diva de la musique arabe moderne a fait part de sa joie et de sa fierté de participer pour la cinquième fois à cet évènement artistique de grande envergure qui réunit les stars les plus célèbres sur les scènes arabe et internationale.

Cette manifestation offre aux professionnels de l’industrie de la musique, y compris les jeunes artistes et les producteurs, de nouvelles opportunités de collaboration au service du développement et de l’évolution de leur carrière, a-t-elle ajouté.

Évoquant son admiration à la chanson marocaine, cette figure des plus populaires de la musique arabe contemporaine a rappelé ses interprétations en dialecte marocain qui ont connu un véritable succès dans le monde arabe.

Elle a, par la même occasion, annoncé que son prochain album comprend une nouvelle chanson en “darija”, souhaitant qu’elle aura le même succès que les précédentes.

S’exprimant à cœur ouvert devant l’assistance, Nawal El Zoghby a affirmé que le Festival Mawazine permet aux artistes de renforcer leur notoriété sur la scène musicale arabe et internationale.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.