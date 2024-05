Le ministère de la Jeunesse, Al Barid Bank et Visa signent une convention en faveur de l’inclusion financière des jeunes

mardi, 21 mai, 2024 à 18:17

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Al Barid Bank et le groupe Visa, ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat visant à promouvoir l’inclusion financière des jeunes en proposant des offres adaptées à leurs besoins.

Cette convention a été paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Président du Directoire d’Al Barid Bank, Al Amine Nejjar, et la Directrice régionale du groupe Visa pour l’Afrique du Nord, Leila Serhan.

À cette occasion, M. Bensaid a souligné que cette signature permettra de renforcer les services destinés aux jeunes en matière de formation, d’améliorer les services de proximité liés aux prêts bancaires et de faciliter l’accès des jeunes au logement, grâce aux mécanismes disponibles d’Al Barid Bank présents dans toutes les régions du Royaume.

En vertu de cette convention, les jeunes qui dirigent ou travaillent dans de petites entreprises bénéficieront de l’expérience et de la présence du groupe Visa aux niveaux national et international, afin de réussir et d’assurer la pérennité de leurs entreprises dans le secteur des jeux électroniques et de renforcer leur intégration sur le marché du travail, a indiqué le ministre.

Et d’ajouter que l’objectif principal est de permettre au citoyen, et en particulier à la jeunesse marocaine, de “rêver et de réussir à réaliser ses rêves” en mobilisant les efforts du gouvernement, des entreprises citoyennes et de la société civile.

Pour sa part, M. Nejjar a précisé que l’accord de partenariat repose sur plusieurs axes, notamment l’accès des adhérents d’Al Barid Bank au “Pass Jeunesse” (une application gratuite offrant divers services aux jeunes), ainsi qu’à de nombreux avantages dans les domaines de l’industrie des jeux, de la culture et de la musique.

La convention soutient aussi, selon lui, le programme du ministère en offrant des opportunités de formation dans les agences bancaires d’Al Barid Bank.

Il s’agit également de “la mobilisation des agences mobiles d’Al Barid Bank au bénéfice des cadres du ministère, qui nous accompagneront lors de nos déplacements dans les différentes régions du Maroc pour promouvoir les produits du ministère et proposer des prêts immobiliers à un taux d’intérêt préférentiel”, a ajouté M. Nejjar.

De son côté, Mme Serhan a souligné le rôle à grande échelle de l’entreprise Visa, à commencer par l’éducation financière et l’inclusion financière au bénéfice de tous les jeunes marocains pour contribuer à leur autonomisation en leur garantissant l’indépendance requise pour la création d’entreprises dans les domaines de l’industrie des jeux, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.

Le “Pass Jeunesse”, dont les utilisateurs bénéficieront de services préférentiels d’Al Barid Bank et de Visa conformément à la convention signée, est une application gratuite lancée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en faveur des jeunes marocains et étrangers résidant au Maroc âgés de 16 à 30 ans.

L’application offre des réductions, des offres gratuites et d’autres avantages pour permettre aux jeunes de bénéficier de nombreux services culturels et sportifs, ainsi que des services de transport et d’hébergement, à travers tout le territoire national.