La ministre française de la Culture visite le pavillon marocain au Festival de Cannes

samedi, 18 mai, 2024 à 18:16

Paris – La ministre française de la culture, Rachida Dati, a visité, samedi, le pavillon marocain à la 77è édition du Festival de Cannes, organisé du 14 au 25 mai.

Au cours de cette visite, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, Mme Dati a suivi un exposé sur le travail et les champs d’action du Centre cinématographique marocain (CCM), ainsi que sur la participation du Royaume à ce festival prestigieux.

Par la même occasion, la ministre française a rencontré les producteurs et réalisateurs marocains présents au Festival de Cannes, outre la membre de l’Académie des Oscars et productrice marocaine Khadija Alami, et le directeur par intérim du CCM ainsi que la directrice de la Cinémathèque Marocaine et le directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC).

“Je suis ici à Cannes pour accompagner le Pavillon marocain qui nous permet de nous retrouver tous et de tenir nos réunions. C’est un élément très important dans la vie du Festival de Cannes”, a déclaré Mme Alami à la MAP.

Selon elle, l’idée d’installer un pavillon marocain dans l’un des plus grands festivals de cinéma au monde est une initiative “extraordinaire”, qui offre à tous les professionnels marocains, producteurs, réalisateurs ou autres un espace où ils peuvent notamment tenir leurs réunions et rencontrer d’autres professionnels.

Auparavant, M. Bensaid avait eu des entretiens avec Mme Dati au cours desquels l’accent avait été mis sur la dynamique que connaissent les relations maroco-françaises et sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines culturel, du cinéma et du patrimoine.

À l’issue de ces entretiens, un accord bilatéral a été signé sur la coproduction et l’échange cinématographiques, visant, entre autres, à clarifier et à simplifier les procédures de coproduction entre cinéastes marocains et français, en plus de mettre en place une commission mixte entre le Centre cinématographique marocain et son homologue français pour mettre en œuvre cet accord.