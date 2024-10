MMVI: vernissage de l’exposition “COBRA : Un serpent à multiples têtes”

jeudi, 31 octobre, 2024 à 9:02

Rabat – L’exposition “COBRA : Un serpent à multiples têtes” s’est ouverte, mercredi, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI), dans le cadre du 10ème anniversaire de l’institution muséale.

Organisée par la Fondation nationale des musées (FNM) et le Musée Cobra (Pays-Bas), cette exposition met en lumière l’héritage d’un groupe d’artistes né dans les années 1940 en fusionnant les noms des villes de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam (COBRA).

Lors de cet événement, qui se poursuit jusqu’au 03 mars 2025, plus de 100 œuvres, dont des peintures, sculptures, gravures, dessins et photographies, sont présentées au public, illustrant la diversité et la profondeur de ce courant et révélant son âme spontanée et libre.

Intervenant à cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué que Cobra est né de l’imaginaire d’un groupe d’artistes internationaux qui ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’art moderne et contemporain qui a marqué le XXe siècle.

Soulignant que le Maroc est un pays ouvert sur les différentes expériences artistiques à travers le monde, il a noté que SM le Roi Mohammed VI a donné il y a dix ans le coup d’envoi d’une nouvelle impulsion culturelle et muséologique, à travers l’inauguration du MMVI.

Pour sa part, la directrice du Musée Cobra à Amsterdam, Susane Wallinga, a expliqué que cette manifestation regroupe 100 artistes du mouvement Cobra et met en évidence l’esprit audacieux et révolutionnaire de ce mouvement, dont les différents fondements entretiennent un lien important avec l’art Africain et Marocain.

Mme Wallinga a précisé que cet évènement constitue également une occasion d’échange entre les artistes marocains et les membres du groupe Cobra, ajoutant qu’en 2022, le musée hollandais avait abrité une exposition d’artistes marocains qui a connu un grand succès.

Le parcours de l’exposition est réparti en plusieurs sections, amenant le public à découvrir l’évolution de cette aventure artistique unique. Au cœur de l’exposition, les figures emblématiques du mouvement tels que Asger Jorn, Christian Dotremont, Constant, Pierre Alechinsky, Karel Appel et Corneille, prennent vie et dévoilent leurs univers.

L’évènement souligne également la pluralité des artistes Cobra et leurs origines, dévoilant un groupe coloré et innovant. Il offre aussi une présentation de l’évolution du mouvement depuis ses débuts jusqu’à nos jours, témoignant de sa richesse et de sa complexité.

L’influence de l’art africain, notamment celui de l’Afrique du Nord, est particulièrement mis en évidence, montrant comment ces artistes ont puisé dans cette source d’inspiration pour élargir leur champ d’expression.