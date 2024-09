Montréal vibre aux rythmes de la musique Gnaoua

dimanche, 1 septembre, 2024 à 14:30

Montréal – La deuxième édition du festival Gnaoua’Art et Culture du Monde s’est ouverte samedi à Montréal, avec la participation de plusieurs ténors de cet héritage musical ancestral.

Initiée par le Centre culturel marocain “Dar Al Maghrib, cette manifestation a démarré avec une parade d’artistes Gnaoua à travers les principales artères de la métropole canadienne, offrant à la population locale et aux membres de la communauté marocaine une immersion totale dans cette musique inscrite depuis 2019 au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Le festival de trois jours, organisé en partenariat avec l’Association Salamate Gnawa, est marqué par la participation notamment des Maallems Hamid El Kasri, Mustapha Bakbou, Hassan Boussou et Mokhtar Guinia ainsi que la star montante de la scène Gnaoua Hind Ennaira.

“Cet événement symbolise bien plus qu’un simple festival; il incarne une célébration vibrante de la richesse culturelle marocaine, d’une musique et d’un art qui transcendent les frontières et les générations”, a souligné la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri, à l’ouverture de cette manifestation.

Devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique de transe et de fusion, le festival offre une plateforme aux artistes pour exprimer leur art et célébrer le patrimoine marocain dans toute sa diversité, a ajouté Mme Zemmouri.

L’événement s’inscrit également en droite ligne des projets initiés en vue d’enrichir le paysage culturel canadien et de tisser des liens solides entre les deux nations, a-t-elle affirmé.

“La musique Gnaoua est reconnue et adulée à l’échelle mondiale”, a souligné dans une déclaration à la MAP le Maâlem Mustapha Bakbou, qui s’est félicité de l’interaction positive de la population montréalaise avec ce festival.

De son côté, Mokhtar Guinia, dont c’est la deuxième participation à ce festival, a affirmé, dans une déclaration similaire, que les artistes Gnaoua sont de véritables ambassadeurs de leur pays à travers le monde.

Quant à Hind Ennaira, elle a assuré que l’avenir de la musique Gnaoua est “entre de bonnes mains” grâce à une nouvelle génération qui arrive en force.

La première journée de ce festival a été marquée aussi par le concert donné par le Maâllem Hamid El Kasri à l’Olympia de Montréal.

Au menu de cet évènement figurent notamment des ateliers de danse et de musique, des spectacles animés par des Maâllems Gnaoua et une exposition des oeuvres de l’artiste Omar Gammaoui autour de cet art ancestral.