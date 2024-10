Moussem d’Assilah : Signature de l’ouvrage “Passion et volonté, un pari dans les médias, la culture et la politique” de Mohamed Berrada

samedi, 19 octobre, 2024 à 12:02

Assilah – Une cérémonie de signature de l’ouvrage intitulé “Passion et volonté, un pari dans les médias, la culture et la politique” de l’écrivain et journaliste Mohamed Berrada a été organisée, vendredi dans le cadre du Moussem culturel d’Assilah, en présence de personnalités issues des milieux culturels, médiatiques et politiques.