Moussem d’Assilah: Vibrant hommage à Mohamed Achaari, l’écrivain aux multiples facettes

mercredi, 30 octobre, 2024 à 21:32

Assilah – Poète, écrivain et homme politique avant d’être ministre de la Culture, Mohamed Achaari est un intellectuel qui a su allier l’imaginaire de la littérature, l’acuité du journalisme et la réalité politique, marquant ainsi une époque de l’histoire culturelle et politique du Maroc, tout en se distinguant par ses recueils, romans et réflexions qui font de lui un écrivain aux multiples facettes.