Oujda: Coup d’envoi de la 15ème édition du Festival international du théâtre

jeudi, 31 octobre, 2024 à 11:53

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi à Marrakech, le Contre-Amiral Antonio Duarte Monteiro, Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Cap-Vert, en marge de sa participation au Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024”.