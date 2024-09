Ouverture de la 12è édition du Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse de Chefchaouen

samedi, 21 septembre, 2024 à 19:22

Chefchaouen – Le coup d’envoi de la 12è édition du Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse de Chefchaouen a été donné, vendredi au théâtre en plein air de la Kasbah de Chefchaouen, en présence d’artistes et d’acteurs marocains et étrangers.