Ouverture de la 26ème édition du Festival Jazz au Chellah

samedi, 11 mai, 2024 à 11:59

Le film documentaire “De Fès à Tivaouane, aux sources de la Tijanya”, qui revisite les liens unissant le Maroc et le Sénégal et la capitale spirituelle du Royaume et la Tariqa Tijania, a été projeté en avant-première, vendredi à Dakar, en présence d’un parterre de personnalités culturelles, religieuses et diplomatiques.