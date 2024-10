Ouverture du dépôt des demandes d’obtention de la carte de presse professionnelle 2025

vendredi, 25 octobre, 2024 à 19:50

Rabat – La Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition (Conseil national de la presse) a annoncé l’ouverture du dépôt des demandes pour l’obtention de la carte de presse professionnelle au titre de l’année 2025, à partir du 1er novembre prochain.

La commission a indiqué, dans un communiqué, qu’elle informe tous les journalistes travaillant dans les institutions médiatiques nationales qu’elle commencera à recevoir les dossiers de candidature pour l’obtention de la carte de presse professionnelle pour l’année 2025 au cours de deux sessions, notant qu’au cours de la première session, les dossiers seront déposés du 1er novembre au 10 décembre 2024, alors que les dossiers à compléter par les pièces manquantes seront traités du 2 janvier au 28 février 2025.

Quant à la deuxième session, les dossiers seront déposés du 3 mars au 30 avril 2025, tandis que les dossiers à compléter par les pièces manquantes seront traités du 2 mai au 30 juin 2025.

La commission a souligné que le dépôt des dossiers s’effectue via la plateforme électronique (cartepro.cnp.press.ma), seul moyen de dépôt des demandes de la carte de presse professionnelle, afin de faciliter le processus de dépôt des candidatures et de permettre aux demandeurs de suivre l’évolution de leurs dossiers.

Concernant la demande d’obtention d’une carte de presse professionnelle pour la première fois, la même source a indiqué que les concernés doivent s’inscrire préalablement et déposer leurs candidatures via la plateforme électronique, joindre leurs formulaires d’inscription aux documents requis et les déposer directement auprès des services compétents au sein du Conseil, après prise de rendez-vous sur la plateforme précitée.

La Commission provisoire informe tous les journalistes qu’elle a mis en place un système spécial conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, fixant les documents requis selon chaque catégorie de journalistes, ajoutant que ledit système peut être consulté à travers le site web du conseil www.cnp.press.ma.