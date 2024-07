Ouverture à Riyad de la 2è réunion du Groupe de la Ligue arabe chargé des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique

jeudi, 18 juillet, 2024 à 17:41

Riyad – Les travaux de la deuxième réunion du Groupe de la Ligue arabe chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique, ont débuté, jeudi à Riyad, avec la participation du Maroc, dans le but de formuler une vision unifiée en la matière.

Le Maroc est représenté à cette réunion par le directeur de la Communication et des Relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mustafa Amadjar, et du conseiller au cabinet du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication chargé de la communication, Wadii Taouil.

La réunion du Groupe a pour but d’élaborer cette vision unifiée, en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l’Information, réuni pour sa 53ème Session à Rabat, appelant à la mise en œuvre accélérée d’un mécanisme pour imposer et appliquer une taxe numérique d’au moins 15% à ces entreprises internationales des médias et du numérique.

A cette occasion, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe chargé de diriger le département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi, a rappelé que cette vision des négociations du groupe de la Ligue arabe vise à protéger le contenu médiatique arabe, notamment en ce qui concerne la défense de la cause palestinienne dans ses multiples dimensions, y compris sa dimension médiatique et la protection des droits numériques palestiniens.

“Nous sommes tenus de fournir un effort créatif pour mettre en œuvre cette orientation stratégique qui incarne une volonté collective forte et claire de s’engager avec confiance dans la société de la connaissance et de la communication, de protéger les intérêts numériques arabes, et de lutter contre le discours terroriste, de haine et de discrimination afin de préserver nos valeurs spirituelles, morales, culturelles et sociétales”, a-t-il affirmé, saluant le travail acharné du Groupe auprès des entreprises de médias internationales.

Ces recommandations, a poursuivi M. Khattabi, sont le fruit des observations et propositions constructives des États membres sur la manière de traiter avec les entreprises internationales des médias en vue d’envisager un cadre contractuel équitable, sûr et équilibré, en s’inspirant des modèles régionaux similaires, notamment l’expérience de l’Union européenne avec la législation sur les services numériques.

Le Groupe de la Ligue des États arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique comprend des experts médiatiques de haut niveau de plusieurs pays arabes, ainsi que du secteur des médias et de la communication et de l’Union des radiodiffusions des États arabes.