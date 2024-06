Paris: Ouverture de la 30ème édition du “Maghreb des livres” avec la participation d’écrivains marocains

samedi, 1 juin, 2024 à 20:39

Paris – La 30ème édition du “Maghreb des livres”, un événement culturel destiné à réunir les productions éditoriales, romans, essais, beaux livres et BD d’auteurs du Maghreb a ouvert ses portes, samedi à l’hôtel de ville de Paris, avec la participation du Maroc.

Plus d’une trentaine d’auteures, d’écrivains, de chercheurs et d’artistes marocains sont présents à cette rencontre de deux jours, organisée par l’Association “Coup de Soleil” en partenariat avec la ville de Paris et avec le soutien du Conseil de la Communauté marocaine à l’Etranger (CCME), qui met à l’honneur “les Lettres marocaines”.

“Le Maghreb des livres est un rendez-vous régulier qui attire de nombreux visiteurs dans la région parisienne. Pour nous, il est important d’y participer, compte tenu de l’importance que nous accordons à la culture dans nos activités”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le président du CCME, Driss El Yazami.

“La participation du CCME à cet évènement vise à mettre en avant les écrivains et romanciers marocains de la diaspora”, a précisé M. El Yazami, ajoutant que le Conseil cherche également à encourager les Marocains de la région parisienne à découvrir ces auteurs et leurs œuvres, en particulier les nouvelles littératures.

“Notre soutien comprend notamment la prise en charge d’une vingtaine d’écrivains marocains venant du Maroc. Nous contribuons également à la programmation en suggérant des noms d’auteurs et d’autrices pour les débats”, a-t-il fait savoir.

Cette “grande librairie” est aussi l’occasion pour les écrivains marocains qui y participent de présenter leurs nouveautés. “Aujourd’hui, je suis ici pour présenter mon deuxième roman +Souviens-toi des abeilles+”, a indiqué l’écrivaine marocaine Zineb Mekouar.

“C’est ma deuxième participation, la première étant il y a deux ans pour mon premier roman +La poule et son cumin+”, a rappelé la jeune romancière, qui s’est dite “très fière” de prendre part à cette 30ème édition du “Maghreb des livres” qui met à l’honneur les lettres marocaines.

Pour sa part l’écrivain Abdellah Baïda a indiqué qu’il participe à cette édition avec son ouvrage “Le Monde d’Edmond” qui recueille des entretiens avec l’écrivain, journaliste et intellectuel marocain Edmond Amran El Maleh.

“Cette participation coïncide également avec la sortie de mon nouveau roman +Sacré personnage+, que je suis ravi de présenter au public”, a dit M. Baïda.

Les écrivains participent également à l’animation de débats axés sur des thèmes diverses comme “cultures populaires”, “culture et sciences”, “survivre en exil” ou encore “le débarquement de l’Armée d’Afrique (août 1944). “Littérature au féminin”, “architectures du Maghreb”, “écrivaines du Maroc”, figurent aussi parmi les sujets qui seront débattus lors de cet événement culturel.

Outre le livre et les auteurs, cette édition du “Maghreb des livres” propose des expositions de peinture et de calligraphie.

“Je suis ici pour une exposition de mes peintures abstraites, un travail que je réalise depuis longtemps”, a indiqué l’artiste peintre franco-marocaine Nora Hattab qui expose ses toiles au sein de l’espace dédié à cet effet dans les prestigieux salons de l’hôtel de ville de Paris.

L’artiste peintre s’est dite aussi “ravie” et “honorée” de représenter le Maroc à cette exposition. “Je suis également fière de partager cet espace avec des écrivains et d’autres artistes maghrébins”, a-t-elle dit, soulignant que son objectif est de “rendre l’art accessible à tous, car il est l’expression de nous-mêmes”.

Nombreuses personnalités du monde de la culture, des arts et de l’édition, ainsi que des diplomates dont l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitaïl, ont visité les différents pavillons de ce salon culturel et rencontré les écrivains venus présenter et signer leurs œuvres.

Cette 30ème édition du Maghreb des livres rend hommage notamment aux écrivains tunisien Abdelwahab Meddeb, et française d’origine russe, Nicole de Pontcharra.