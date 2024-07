Parution d’un nouveau numéro de la Revue des FAR

jeudi, 4 juillet, 2024 à 21:27

Rabat – Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets ayant marqué les mois de mai et d’avril, notamment la célébration du 68è anniversaire de la création des FAR ainsi qu’un dossier sur l’exercice “African Lion 2024”.

Sous le titre en couverture “Un Leadership Royal et un Dévouement indéfectible”, le 421è numéro de cette publication bimestrielle (avril- mai 2024) consacre une large place au 68è anniversaire de la création des FAR.

La publication revient sur l’Ordre du jour adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, aux membres des Forces Armées Royales, le message de fidélité et de loyalisme adressé par la famille des FAR au Souverain, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que la cérémonie organisée à l’Etat-Major Général des FAR, en plus des images marquantes de cette célébration à travers le Royaume.

A cet égard, la revue indique dans son éditorial que “le 14 mai de chaque année est une date marquée d’une pierre blanche pour les hommes et les femmes des Forces Armées Royales, toutes armées et armes et toutes catégories et grades confondus”, ajoutant que “ce jour-là, qui coïncide avec la date de l’anniversaire de leur création, le 14 mai 1956, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, leurs adresse l’Ordre du jour dans lequel ils puisent l’appréciation par leur Chef Suprême de leurs réalisations”.

Dans ce sens, la revue note que “pour ce 68e anniversaire, Sa Majesté le Roi a gratifié les Officiers les Officiers du rang et les militaires du rang de ce témoignage qui tout en les honorant et les réconfortant, les incite à aller toujours de l’avant”.

Dans le domaine de la coopération militaire internationale, la revue se fait l’écho de la tenue à Rabat, les 20 et 21 mai au siège de l’Etat-Major Général des FAR, de la 13e session du Comité consultatif de défense sous la présidence de l’Inspecteur Général des FAR et de la Secrétaire américaine adjointe pour les Affaires sécuritaires internationales.

De même la revue revient sur la visite d’une délégation américaine du programme de coopération Maroc-AFRICOM/GPOI au Centre d’Excellence des opérations de maintien de la paix à Benslimane.

En outre, la revue s’est attardée sur la visite d’une délégation de l’Ecole militaire supérieure du Niger au Maroc, conduite par le Colonel Raphioua Oumarou Coulibaly, commandant l’Ecole militaire supérieure des forces armées nigériennes.

La publication fait également savoir qu’une visite de travail a été effectuée du 18 au 20 avril par l’Inspecteur de la Marine allemande, l’Amiral d’Esadre Jan Christian Kaack aux structures de la Marine Royale. Elle se fait aussi l’écho de la visite effectuée au Maroc du 28 au 30 avril par une délégation de l’Alliance conduite par l’Amiral Robert Peter Bauer, Président du Comité militaire et du voyage d’étude effectué au Maroc du 4 au 12 mai par une délégation du Collège de commandement et d’Etat-Major du Ghana.

La même rubrique revient sur la tenue, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, de la 18e conférence de la Commission hydrographique de l’Atlantique oriental, du 29 avril au 3 mai, ainsi que la tenue, du 16 au 18 mai, de l’édition inaugurale du Forum des directeurs des Ecoles de guerre africaines.

Et de rappeler que la participation des FAR à l’exercice de recherche et de sauvetage maritime “SAREX Détroit 2024” organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, du 29 au 31 mai à Tanger.

Pour sa part, la rubrique Zoom est consacrée à l’exercice multinational “Flintlock 2024” organisé du 11 au 24 mai par le Commandement des Opérations Spéciales des Etats-Unis pour l’Afrique (SOCAF) et rassemblant environ 1300 militaires de 35 pays, dont le Maroc.

Le Dossier de ce nouveau numéro de la revue des FAR “African Lion 24” comporte plusieurs sujets dont “ACAMECS: préparation intensive pour African lion 2024”, “CPX : exercice des cadres “, “Les troupes aéroportées à l’oeuvre”, “SOFEX: une coordination sans faille pour des missions critiques”, “ATX: des manœuvres aériennes combinées réussies” et “FTX: des manœuvres d’envergure au sein d’une alliance renforcée”.