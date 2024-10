La place Jemaa el-Fna célèbre les 100 Ans du Jardin Majorelle avec un concert éblouissant

dimanche, 20 octobre, 2024 à 12:43

Marrakech – La place Jemaa el-Fna a vibré, samedi soir, au rythme des célébrations des 100 ans du Jardin Majorelle, avec un concert exceptionnel qui a rassemblé des milliers de spectateurs.

Des artistes de renom tels que Nouaman Belaiachi, Douzi, Dakka Marrakchia, Ikram El Abdia et Kawtar Sadik ont offert des performances mémorables, plongeant le public dans une ambiance festive et colorée.

La soirée a été inaugurée par Nouaman Belaiachi, dont les mélodies entraînantes et l’énergie communicative ont immédiatement captivé la foule. Avec un répertoire mêlant modernité et tradition, il a mis en scène une interaction dynamique avec le public, créant une atmosphère de joie et de partage.

Douzi a ensuite pris le relais, envoûtant les spectateurs avec ses ballades romantiques. Sa voix puissante a résonné sous le ciel étoilé de Marrakech, provoquant une émotion palpable parmi les amoureux présents.

La scène a ensuite été animée par Dakka Marrakchia, qui a apporté des rythmes traditionnels et festifs, entraînant le public dans une danse collective, suivis par Ikram Abdia qui a présenté une performance innovante, alliant des influences modernes à des sonorités traditionnelles, captivant ainsi une audience variée.

Enfin, Kawtar Sadik a clôturé la soirée avec une prestation explosive, marquée par une énergie palpable et des chants entraînants, qui ont marqué le public Merrakchi.

A cette occasion, Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, a déclaré que cet événement constitue un hommage à la richesse de la culture et à l’héritage du Jardin Majorelle.

“Nous sommes fiers de rassembler des artistes d’horizons divers dans un lieu aussi emblématique”, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Nouaman Belaiachi s’est dit honoré de jouer dans ce cadre, affirmant, dans une déclaration à la MAP, qu’il s’agit “d’un moment inoubliable de partage musical”.

Douzi a, de son côté, salué cette initiative culturelle, dans ce lieu emblématique, qu’est la place de Jemaa el-Fna, rappelant que la musique, de par son aspect “universel”, ne peut que rapprocher les cœurs et les âmes.

Dakka Marrakchia ont, de leur côté, souligné l’importance de partager le patrimoine musical marocain, tandis qu’Ikram Abdia a évoqué la connexion spéciale qu’elle ressent avec le public lors de ses performances qui, pour elle, constituent une véritable célébration de la culture marocaine qui mérite d’être partagée.

Ce concert a ainsi marqué une soirée inoubliable, mettant en lumière la richesse et la diversité de la musique marocaine tout en célébrant un héritage exceptionnel au cœur de Marrakech.