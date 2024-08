Poursuite en beauté du Rab’Africa Summer Festival avec ALI S, Duke et Asmaa Lamnawar

dimanche, 4 août, 2024 à 11:34

Rabat – Les activités de la troisième édition du Rab’Africa Summer Festival se sont poursuivies samedi soir sur la scène de la Corniche Bouregreg à Rabat, avec un spectacle animé par les jeunes artistes “ALI S” et “Duke”, ainsi que la chanteuse marocaine Asmaa Lamnawar.

Les activités de la deuxième soirée du festival, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du 2 au 11 août, ont débuté par un concert de l’artiste “ALI S”, un DJ qui s’est forgé une place de choix parmi le jeune public.

Cet artiste a su captiver les émotions du public qui a rempli l’espace de la Corniche, en excellant dans la fusion de plusieurs morceaux musicaux différents en un format unique.

La soirée s’est poursuivie avec une prestation musicale de l’étoile montante connue sous le nom de “Duke”, dont les chansons qu’il écrit et compose lui-même et se distinguent par des thèmes humanitaires et des mélodies touchantes.

Le public a repris en chœur les paroles des chansons de l’artiste, qui sont récemment devenues parmi les plus populaires auprès des jeunes.

La star marocaine du monde arabe Asmaa Lamnawar a conclu les activités de la soirée en interprétant un florilège de ses chansons emblématiques.

La chanteuse, connue pour sa voix puissante et mélodieuse ainsi que pour sa prestance exceptionnelle, a marqué cette deuxième journée du Rab’Africa Summer Festival en chantant pour la patrie, en célébrant l’amour et en partageant des moments de complicité avec son public.

Le programme de la troisième édition du Rab’Africa Summer Festival offre une gamme de spectacles musicaux variés, interprétés par plusieurs talentueux artistes, notamment Lemchaheb, Aicha Tachinouite, Don Bigg, ou encore Faudel.

Cette édition inclut également des soirées animées par plusieurs artistes émergents et jeunes, qui partageront leurs nouvelles œuvres avec leurs fans.