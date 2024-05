Prague : Spectacle musical haut en couleurs pour le 65è anniversaire des relations diplomatiques maroco-tchèques

vendredi, 10 mai, 2024 à 20:03

Prague – L’ambassade du Royaume du Maroc à Prague a organisé, récemment dans la capitale tchèque, un spectacle musical haut en couleurs, à l’occasion de la célébration du 65è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la République tchèque.

Ce spectacle, tenu en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et en collaboration avec l’Académie des beaux-arts de Prague, a été donné par l’artiste marocain Nouamane Lahlou et son orchestre, dirigé par le maestro Mountassir Hmala, indique la représentation diplomatique, dans un communiqué.

Cet événement a mis en avant l’histoire musicale et les genres musicaux au Maroc, notamment la musique andalouse, dotée d’une dimension élégante et distinguée, et le Malhoun, l’un des principaux genres musicaux du Royaume.

L’artiste Noumane Lahlou a interprété plusieurs morceaux musicaux de sa composition, qui montrent l’étendue de son talent et de sa passion pour la musique et qui ont suscité l’admiration du public présent à cette occasion, selon la même source.

Les chansons de Nouamane Lahlou ont notamment réussi à mettre la lumière sur la beauté et la diversité des villes marocaines, reflétant ainsi la richesse artistique et patrimoniale du Royaume, a-t-on relevé.

Dans une allocution en ouverture de cette soirée artistique, l’ambassadrice du Maroc en République tchèque, Hanane Saâdi, a mis l’accent sur le développement accru des relations maroco-tchèques à tous les niveaux, comme en témoigne l’échange des visites officielles entre les hauts responsables des deux pays, qui ont débouché sur une évolution substantielle dans la position de la République tchèque vis-à-vis de la cause nationale, avec le soutien de Prague, réaffirmé récemment au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Cette dynamique que connaissent les relations bilatérales a aussi permis une avancée significative dans la coopération économique, ce qui a fait du Maroc le deuxième partenaire commercial de la République tchèque en Afrique durant les dernières années, a souligné Mme Saâdi, exprimant son souhait de voir la coopération culturelle et artistique se développer davantage, au bénéfice du rayonnement culturel du Royaume et du raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre les peuples marocain et tchèque.

Ce spectacle musical, qui s’est déroulé en présence d’un parterre de responsables politiques, de parlementaires et de personnalités de premier plan du monde de la culture, des médias et de la société civile, en plus de plusieurs ambassadeurs accrédités à Prague, a été largement apprécié par l’assistance, qui a exprimé son admiration pour la prestation de Nouamane Lahlou et de son orchestre, ayant interprété avec brio plusieurs genres du patrimoine musical marocain.

A noter que l’Académie des beaux-arts de Prague est réputée pour être l’une des principales académies artistiques en Europe, comptant des professeurs et des artistes de grande renommée et proposant des cursus diversifiés et exhaustifs couvrant les arts de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma et de la télévision.