Projection en avant-première à Casablanca du film de Faouzi Bensaïdi “Jours d’été”

mercredi, 25 septembre, 2024 à 12:01

Casablanca – Le long-métrage “Jours d’été” de son réalisateur Faouzi Bensaïdi a été projeté mardi soir en avant-première à Casablanca, en prélude de sa sortie ce mercredi dans les salles obscures nationales.

“Jour d’été” (1h 30) est une adaptation de “La Cerisaie”, pièce de théâtre de l’écrivain et dramaturge russe Anton Tchekhov (1860-1904). Le film raconte l’histoire de Jalila de retour au pays après une longue absence à l’étranger. Elle retrouve son frère Kamal et sa sœur Aïcha pour tenter de sauver la demeure de leur enfance et son magnifique domaine qui doivent être vendus au début de l’automne. Les jours d’été semblent de plus en plus un lointain souvenir pour les membres de cette famille aux abois.

Tourné sur les hauteurs de Tanger, “Jours d’été” magnifie les paysages naturels tout en servant d’écrin aux émotions des personnages campés notamment par Mouna Fettou, Mouhcine Malzi, Nezha Rahil, Nadia Kounda, Abdou Taleb, Mohamed Choubi et le réalisateur lui-même.

Dans une déclaration à la MAP, Faouzi Bensaïdi a indiqué que ce long-métrage, le cinquième à son actif, lui a permis de revisiter l’œuvre de Tchekhov et ainsi renouer avec le théâtre qu’il a pratiqué à ses débuts, notant que ce film évoque un monde finissant et un autre naissant tout en explorant la complexité des relations humaines.

Pour sa part, Mouna Fettou a confié à la MAP qu’il joue le rôle d’une dame qui fuit les souvenirs douloureux mais s’accroche à un passé qu’elle ne veut pas oublier, étant confrontée aux intrigues et à la dure réalité de sa famille noyée de dettes après les années d’opulence.